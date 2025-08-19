日版特朗普現象：極右民粹參政黨崛起　當選女歌手倡日本擁有核武

日本參議院選舉已於本月20日落幕，政局也自此正式步入高度不穩定的階段。尤其新興極右政黨的強勢崛起，被視為「日本版特朗普現象」浮現的徵兆。



文：古賀攻（曾任nippon.com政治部長、編輯構成局次長、社論委員長，現為常務理事）

日本政黨政治進入「前所未有的新局」

本次日本參議院選舉共改選125席，包含原定席次248席中的一半（124席）及1席缺額補選。結果，在這125席中，執政黨自民黨僅拿下39席。雖然勉強高於1989年36席次所創下的歷史最低紀錄，但較改選前大減13席，堪稱慘敗。

執政盟友公明黨表現同樣低迷，受限於主要支持基盤——創價學會成員高齡化等因素，議席數比改選前減少6席，僅剩8席。由於自民、公明兩黨在此次選舉中合計擁有75席非改選議席，首相石破茂曾表示，自公聯手的「必達目標」是拿下50席，以確保參議院過半（125席）。然而最終自公兩黨共計僅拿下47席，繼眾議院之後，在參議院也失去了過半優勢。

自民黨即將於今年11月迎來建黨70週年，雖然仍維持執政地位，卻首次在眾參兩院雙雙失去過半，成為國會中的少數。某種程度上，日本政壇正邁入「前所未有的新局」。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

在1990年代金錢醜聞風暴席捲政壇之際，日本曾以建立「可實現政權輪替的兩大政黨制」為目標，將眾議院選舉制度由中選區制改為小選區制。這項改革意在擺脫過去自民黨內部「假性政權更替」的老路，轉向由主要政黨在朝野之間實質競爭的健全政黨制度。實際上，2009年確實曾實現一次政權輪替。不過，參議院並未被納入當時這波政治改革的範疇。

由於參議院議員本就比眾議院議員更不為選民熟悉，民眾在投票時能參考的資訊有限，因此選舉結果往往容易受到當下氛圍左右。結果，歷屆參議院選舉多次出現超出預期的議席變動，導致多位首相因此被迫下台。

此次參議院選舉也可說是其中一個例子。若是執政黨失去民心，大量席次轉向在野陣營，這本是選舉正常運作的體現。然而此次問題在於，議席移動並未發生在主要的執政黨與在野第一大黨之間，而是「非自民黨票」分散流向各個小黨，導致在野陣營的多黨分散，這才是真正值得關注之處。

在野陣營中，國民民主黨的議席自改選前的4席大幅成長至17席，參政黨也從1席躍升至14席。相較之下，最大在野黨立憲民主黨則維持原本的22席，未有增減。這3個政黨的立場橫跨左右光譜，彼此間幾乎沒有重疊。當執政黨失去過半優勢，而在野陣營又四分五裂，政治勢必陷入漂流不定的狀態。

長期主張激進論調的參政黨

尤其是直到選前仍被視為泡沫政黨的參政黨，竟以帶有排外色彩的「日本人優先」口號為號召，在多個選區成功讓毫無知名度的候選人脫穎而出，這一現象很可能成為日本政治的重要轉捩點。若要稱2025年參議院選舉為「歷史性」的一役，與其聚焦於自民黨的「慘敗」，不如說這次選舉標誌著日本出現了與歐美趨勢相似的政治動向——「極右民粹政黨正式崛起」，會更為貼切。

圖為2025年7月20日，日本舉行參議院選舉，參政黨黨魁神谷宗幣向媒體發表講話。（Reuters）

日本參政黨代表神谷宗幣解釋，「日本人優先」口號不是要煽動排外，而是呼籲重視「讓日本人富起來」、「守護日本人」、「培育日本人」這樣的觀點。（日本參政黨網站）

參政黨由現任代表神谷宗幣（47歲）於2020年創立。神谷出身自大阪府吹田市議會，曾代表自民黨參選眾議院選舉，也曾以無黨籍身分參選大阪府議會議員，但始終未能出線。之後，他轉而透過YouTube發表「反疫苗」等主張，逐漸吸引一群支持者。2022年，他成功當選參議院比例代表，首度取得國會席次。

參政黨的基本立場，奠基於日本政治光譜中極右勢力的民族主義與復古主張。今年5月該黨發表的《新日本憲法（構想草案）》中，將日本定義為「由天皇統治、君民一體的國家」，並將「珍視日本的心」列為國民的必要條件之一。若依文字解讀，對於被認定為不珍視日本者，甚至可以剝奪其國籍。

此外，草案中還主張「重視《教育敕語》」，在糧食條文中也特別強調「以稻作這項主食為核心」。甚至條列出「媒體有義務對國家政策進行公正報道、不得偏頗」等嚴苛措辭，幾乎讓人誤以為是在閱讀威權國家的憲法。

代表參政黨參選東京選區、以約67萬票獲得第二高票當選的43歲爵士女歌手SAYA，過去曾是因右翼言論遭免職的前航空幕僚長田母神俊雄的支持團體「田母神女孩」成員之一。在本次參議院選舉公告發布後的7月3日，她在一場網路節目中公開表示：

擁有核武是最便宜的選項。

43歲爵士女歌手SAYA是參政黨重點宣傳的明星級成員。（X@3seito_machine）

SAYA於日本投降80周年的8月15日貼出與黨友參拜靖國神社的照片，短短1小時已有逾4000人讚好、800多人轉發。（X@sayaohgi）

英美的FIMI現象9年後在日本發生？

這些主張全都是超乎常理的極端言論，但參政黨在社群媒體上的聲量卻越來越高。甚至在選舉期間，外界還指出俄羅斯可能透過資訊戰，有組織地在社群平台上散播挺參政黨的內容。選戰期間，剛剛提到的參政黨候選人SAYA更登上俄羅斯國營媒體「衛星通訊社」的日文網站，進一步引發各界揣測。值得一提的是，歐盟早已將「衛星通訊社」列為官方宣傳機構，並禁止其在歐盟境內播出。

外國勢力對選舉等民主程序的介入行為，被稱為「FIMI（Foreign Information Manipulation and Interference，外國資訊操弄干擾）」，日本的防衛白皮書也曾介紹此類現象。若這次選舉的確存在俄羅斯介入，那麼代表繼英國脫歐、特朗普於2016年首度當選美國總統之後，FIMI的魔手終於在9年後悄然伸向日本。

參政黨之所以能大幅躍進，有一種說法是，他們成功吸納了原本自民黨在安倍晉三時代所擁有的「鋼鐵保守派」選民。這固然是原因之一，但若不是從去年以來物價飆漲、實質薪資不斷縮水，加上石破領導的自民黨「毫無對策」，應不致於掀起此次如此浩大的參政黨熱潮。

根據厚生勞動省7月4日公布的《國民生活基礎調查》，表示生活「非常困苦」的家庭比例達到28.0%，比前一年增加了1.5個百分點。事實上，日本目前的通膨率已是先進國家中數一數二的高水準。

於是，在國民對生活的感受每況愈下的情況下，尤其是40歲以下的年輕族群，眼看逐年增加的訪日外國人的消費力攀升，以及外國富豪對日本不動產的投資等，逐漸變得刺眼、讓人感到不舒服。這樣的情緒，很可能正好與參政黨提出的「日本人優先」口號產生了某種化學反應。

訴諸情緒的政治操作，正是標準的民粹手法。儘管造成日本物價高漲的根本原因，是安倍經濟學所帶動的日圓貶值政策，但這個核心問題卻始終未被正面檢討。據說，參政黨在東京都心舉行的最終造勢活動，竟吸引了多達2萬人到場。

石破首相在投票當晚（20日）強調，自民黨相較之下仍是「國會第一大黨」，表明將繼續執政。即便未來黨內掀起「倒石破」聲浪，導致其請辭並重新舉行自民黨總裁選舉，也無法保證新任總裁能順利在國會被選為首相。即使當選，面對眾參兩院都處於少數執政的困境，壓力依舊沉重。短期內，日本政局恐怕仍將持續陷入漂流不定的狀態，看不到明確出口。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】