戴着鐐銬跳舞　李在明不打算在中美之間跪着賺錢

這年頭能夠站着在大國之間把錢賺了，非常不容易。韓國總統李在明1月4日至7日訪華四天，其長袖善舞的特質發揮得淋漓盡致。

作為2026年元旦之後首個到訪中國的領導人，他此訪朝拜的意味十足。

2025年8月李在明率先訪問了美國，11月的釜山APEC峰會期間，李在明特意向特朗普贈送了一頂韓國國寶新羅金冠的複製品和木槿花大勳章，並承諾對美投資3500億美元。

2026年1月5日，韓國總統李在明和夫人金惠景向中國國家主席習近平和夫人彭麗媛贈送禮品，紀念韓中首腦會談。作為回禮，中方贈予李在明夫婦彭麗媛演唱歌曲的專輯CD。（Reuters）

而此次訪華他拿着去年習近平赴韓參會期間送他的小米手機熱情地拉着習近平、彭麗媛自拍，極力營造關係良好的氛圍。

有鑑於日本在台灣問題上和中國交惡，他訪華開明宗義公開宣稱稱尊重一個中國原則，亮明瞭不會在台灣問題上生事端的基本立場，和日本形成鮮明對比，甚合北京心意。

去年禮遇特朗普，今年主動登門朝拜中國。主打一個中美都不得罪的路數。

李在明訪華團政府官員約二三十人，而企業家代表多達200多人，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等商界頂流悉數在列。政治開路、商業為主的謀劃非常清晰。

2025年1月5日，中國北京，圖為訪華的李在明使用小米手機與習近平自拍。（X@Jaemyung_Lee）

和以往經濟靠中國安全靠美國的傳統路徑不同，李在明這次打出了鮮明的鄰居牌。在1月5日的中韓商務論壇上，他說，「好鄰居金不換」，希望大家成為好朋友好夥伴，「俗話說百金買屋，千金買鄰，好鄰居金不換，這是很珍貴的。」

意思是：沒那麼複雜的站隊和地緣政治博弈，我這次來中國是因為中國是我的鄰居，必須好好相處－－相當程度上淡化了如何同美國交代的難題。

更為重要的是他在接受媒體採訪時坦承「如今中國在技術和資本方面，已在很多領域趕上甚至領先於韓國。因此，韓中之間的經濟合作也有必要重構水平合作結構、平等協作的關係。」

2025年11月1日，釜山APEC峰會期間，韓國為中美領導人都準備了大禮。圖為李在明贈送赴韓參加APEC的習近平兩件禮物，左圖為榧樹圍棋盤，右圖為螺鈿漆器圓形託盤。（韓國總統府）

中國在晶片等高科技領域發展起來後，李在明並沒有把中韓定義為對立的競爭關係，更沒有急於加入美國對華科技打壓的小院高牆。而是提出了「在競爭中合作、在合作中提升各自實力」這樣一個頗具哲學色彩的命題。

不少國家的領導人不過是吃一碗政商合作的飯，而李在明對產業政策的精準認知，能看到韓國已經落後以及中韓合作的巨大空間，說明他並非一般意義上左右逢源的領導人。換句話說，他不是什麼也看不清的蠢人，是一個值得合作和打交道的聰明人。

中國當然清楚韓國等美國的盟友在同中國打交道時有局限性，在中美之間帶着鐐銬跳舞很難。中國要的從來不是讓小國終極站隊，小國有小國的難處。只要有分寸，中國自然不會發難。