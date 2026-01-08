魯比奧談對委內瑞拉3階段政策　稱交美石油收益分配由美國決定

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）1月7日表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對委內瑞拉製定了一項三階段政策，按先後次序分別是穩定、復甦和過渡階段（stability, recovery and transition）。他談及委方此前決定把最多5000萬桶石油移交美國銷售時，將相關協議歸入「穩定階段」，重申該石油收入由美國掌控，並以能造福委內瑞拉人民的方式作分配。



穩定階段：

美媒及路透社報道，魯比奧7日出席參議院會議後表示，他們首先要做的就是穩定委內瑞拉的局勢。他透露，美國即將執行一項協議，從委方接收數千萬桶石油並以市場價格在市場上出售，未來將與委內瑞拉臨時政府達成更多類似協議，惟未透露其他協議的細節。

他談及石油收入分配事宜時，強調相關收益將由美方掌控並分配吸委內瑞拉人民，而不是落入腐敗或委內瑞拉政權手中。

這張攝於2026年1月5日的設計圖片中，可以在一部手機上看到委內瑞拉國營石油公司PDVSA的標誌，背景則可看到美國和委內瑞拉的國旗。（Getty）

美國能源部同日發表聲明稱，美國已開始銷售從委內瑞拉接收的石油，所有銷售收入起初將將在全球公認銀行的美方帳戶中結算。另外，美國正選擇性地取消對委制裁，以把委內瑞拉原油、石油產品運輸和銷售到全球市場。

復甦階段：

魯比奧表示，「復甦階段」旨在確保美國、西方和其他公司能夠以公平的方式進入委內瑞拉市場。

美方冀望委內瑞拉在這階段開啟和解進程，對反對派勢力進行特赦，釋放相關政治犯及允許流亡者回國，並開始重建公民社會。

2026年1月7日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達華盛頓特區國會山莊，準備向參議員們通報委內瑞拉局勢。（Reuters）

過渡階段：

魯比奧指出，這階段的內容與前述階段內容會有重疊，將於未來幾天公布更多細節。他強調：「最終，委內瑞拉的轉型將取決於委內瑞拉人民自己。」

不過，白宮發言人萊維特同日在記者會表示，美方認為就為委內瑞拉的選舉制定時間表還為時過早。