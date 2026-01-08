魯比奧下周晤丹麥官員討論格陵蘭　白宮稱特朗普正積極研究購買

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於1月7日表示，下星期將與丹麥官員舉行會談，就美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日有關格陵蘭的言論進行討論。另外，美國白宮表示，特朗普正積極研究購買格陵蘭的的方案，並強調他支持北約（NATO）聯盟。



2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

據英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，格陵蘭和丹麥的外交部長要求召開緊急會議，以釐清特朗普的言論。魯比奧表示，下周會進行討論，又稱每位美國總統都保留著透過軍事手段，以應對國家安全威脅的選項。他表示，「作為一名外交官，我們總是傾向於用不同的方式解決問題——包括委內瑞拉問題」。

BBC報道，同日稍早時間，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，魯比奧與他通電話時「已排除入侵格陵蘭島的可能性」。

2025年12月16日，美國白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt）接受霍士新聞（Fox News）採訪。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）同日表示，特朗普及其官員正「積極」討論購買格陵蘭島。當被問及為何美國先前表示不排除武力奪取格陵蘭，萊維特稱所有選項都擺在桌面上，但特朗普的「首選始終是外交手段」。她又強調，特朗普仍致力於維護北約（NATO）聯盟。

萊維特表示，獲得格陵蘭島將使美國更好地控制北極地區，並具備在這項戰略要地應對侵略的能力。她表示，特朗普一直非常坦誠地向全世界表明，他認為遏制俄羅斯和中國在北極地區的入侵，符合美國的最佳利益，因此並團隊目前正在討論潛在的購買方案。