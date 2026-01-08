白宮：特朗普簽令退出66國際組織　包括31聯合國機構

美國白宮1月7日在聲明表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日簽署了一項總統公告（presidential proclamation），宣布退出35個非聯合國國際組織和31個聯合國機構，聲稱相關組織和機構與美國國家利益相悖。



路透社報道，白宮沒有列出該66個國際組織的名稱，但表示它們宣揚激進氣候政策、全球治理和意識形態綱領，與美國的主權和經濟實力相衝突。

2025年5月5日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令和公告。（Reuters）

白宮指，美國退出上述國際機構後，美國納稅人不須再資助那些把全球主義議程置於美國優先事項之上、以低效或無效方式處理重要問題的實體。

特朗普重新入主白宮後，一直試圖大幅削減美國對聯合國等國際組織的資助及參與，包括停止參與聯合國人權理事會，延長暫停資助對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。

2020年9月24日，英國倫敦，一名女子手持安裝有聯合國應用程式的手機，背景是美國國旗。（Getty）

另外，特朗普在任內已宣布退出聯合國教科文組織、世界衛生組織（WHO）和《巴黎氣候協定》。