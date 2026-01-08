白宮：特朗普簽令退出66國際組織 包括31聯合國機構
撰文：劉耀洋
美國白宮1月7日在聲明表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日簽署了一項總統公告（presidential proclamation），宣布退出35個非聯合國國際組織和31個聯合國機構，聲稱相關組織和機構與美國國家利益相悖。
路透社報道，白宮沒有列出該66個國際組織的名稱，但表示它們宣揚激進氣候政策、全球治理和意識形態綱領，與美國的主權和經濟實力相衝突。
白宮指，美國退出上述國際機構後，美國納稅人不須再資助那些把全球主義議程置於美國優先事項之上、以低效或無效方式處理重要問題的實體。
特朗普重新入主白宮後，一直試圖大幅削減美國對聯合國等國際組織的資助及參與，包括停止參與聯合國人權理事會，延長暫停資助對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。
另外，特朗普在任內已宣布退出聯合國教科文組織、世界衛生組織（WHO）和《巴黎氣候協定》。
