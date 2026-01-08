白宮：被扣油輪船員或被帶到美國審判

美國白宮星期三說，特朗普政府將繼續對所有美方指稱的「非法運輸石油船隻」實施禁運，被扣油輪上的船員可能被帶到美國接受審判。



美東時間星期三（1月7日）8時43分，美國歐洲司令部在社媒發佈消息稱，在北大西洋扣押一艘俄羅斯油輪。約半小時後，美國南方司令部宣佈，在國際水域扣押一艘無國籍油輪。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）星期三在記者會上說，當天早些時候遭美方扣押的一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪違反了美國的制裁措施，船員可能因違反美國法律而受到起訴，如有必要，他們將被帶到美國接受審判。

對於美軍當天在加勒比海域扣押的另一艘無國籍油輪，萊維特說，美國海岸警衛隊正在護送該油輪前往美國進行最終處置。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前強調，美國對受制裁的委內瑞拉石油的封鎖在全球範圍內仍然全面有效。（Getty）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）星期三強調，美國對受制裁的委內瑞拉石油的封鎖在全球範圍內仍然全面有效。

俄羅斯譴責美國扣押油輪

俄羅斯交通部星期三譴責美國扣押油輪，稱任何國家均無權對在其他國家管轄範圍內的船舶使用武力。

俄外交部要求美國確保油輪上的俄公民受到人道對待，不應阻礙油輪上的俄羅斯人儘快返回家園。

