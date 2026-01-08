慢鏡曝光！明尼蘇達ICE向拒捕婦近距離開槍　國土安全部稱屬自衛

美國國土安全部（DHS）近日在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，1月7日該州明尼阿波利斯市（Minneapolis）爆發槍擊事件。從網上影片可見，一架七人車被移民局（ICE）執法人員截停，探員命令女司機步出車輛不果，車輛其後試圖駛離現場。探員隨即趨前向駕駛座的女子近距離連開數槍。明尼蘇達州市議會證實死者為37歲的美國公民古德（Renee Nicole Good）。



網上傳出事發一刻影片：

據《明尼蘇達星論壇報》（Minnestoa Star Tribune）報道，1月7日上午，在明尼阿波利斯南部，一名移民局探員在一場衝突中開槍擊斃該名試圖駕車離開的女子。

遇害女子的母親確認，她的女兒名叫古德，37歲，是明尼阿波利斯居民。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）事後舉行記者會，將這宗事件定性為國內恐怖主義行為，並指控這名女子「將車輛武器化」，用於攻擊聯邦執法人員，因此開槍是屬於「自衛」（self-defence）。總統特朗普亦發文同意諾姆的講法，指控女死者「惡意撞倒」移民局探員。

從網上的影片可見，一名探員首先用手拉着車輛的門柄，試圖讓女駕駛下車，此時可以看見畫面後方出現另一名探員，他趨前用槍指向坐在駕駛座的女子。

女司機嘗試先倒車再駛離現場，在混亂中，畫面後方的第二名探員近距離向駕駛座連開數槍。

目擊者拍下的現場影片：

這名探員在開槍後就走開了。諾姆表示，他被車輛撞到，在當地醫院接受治療後已經出院。

在一場措辭激烈的記者會上，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）呼籲移民局「滾出明尼阿波利斯」。弗雷和州長沃爾茲（Tim Waltz）均駁斥特朗普政府對事件的描述。他們呼籲民眾保持冷靜，但同時強調明尼蘇達州的民眾有權就此事進行和平示威。

弗雷表示：「對罹難者家屬，我深感抱歉。」