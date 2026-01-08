明尼蘇達女子遭ICE探員擊斃　萬斯斥咎由自取　市長：純屬胡扯

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）1月7日爆發槍擊，一名白人女子遭到兩名移民局（ICE）執法人員近距離連開多槍。事後，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）批評，當局就事件的自衛說法「純屬胡扯」，「將竭盡全力確保正義得到伸張」。



弗雷周三在新聞發布會上表示：「他們現在就想把這說成是自衛行為，我親眼看過事發現場影片，我想直接告訴所有人，這純屬胡扯。」

「我們將齊心協力，盡一切可能查明真相和伸張正義，並確保進行全面調查。」弗雷稱：「自從ICE進駐明尼阿波利斯以來，我們就一直擔心這一刻的到來。他們來到這裏不是為了維護這座城市的安全，他們所做的只是製造混亂和不信任。他們拆散家庭，在我們的街道上散播混亂，而且在這個案例中，他們實際上是在殺人。」

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）事後表示，在明尼阿波利斯槍殺一名女子的移民執法局（ICE）特工「當時感到生命受到威脅，也擔心周圍其他探員的安全」。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）事後亦在網上發文，同意諾姆對事件的描述，認為探員是出於自衛開槍。

副總統萬斯（JD Vance）則指，受害人是「咎由自取」。他在社交平台X上寫道， 「你可以承認這名女子的死是一場悲劇，同時也要承認這是她咎由自取。今天發生的事情應該成為一個警示，提醒人們不要像本案報道所顯示的那樣騷擾ICE執法人員。」他還公開支持ICE的執法人員：「我希望每一位ICE執法人員都知道，他們的總統、副總統以及整個政府都支持他們。」