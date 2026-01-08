明尼蘇達女子遭移民執法人員擊斃　觸發示威　市長斥聯邦製造混亂

美國國土安全部（DHS）1月6日剛宣布，在明尼蘇達州展開歷來最大規模打擊非法移民行動，1月7日便於該州明尼阿波利斯市（Minneapolis）爆發槍擊。一名移民及海關執法局（ICE）執法人員稱因自衛開槍，擊斃一名女性，暫時未知死者具體身份及過程，但消息指死者面部中槍。不過，事件已激起坊間不滿情緒，現場已出現群眾示威，民眾高呼：「恥辱！」、「ICE滾出明尼蘇達州！」



有明尼阿波利斯官員稱，國土安全部指移民執法人員出於自衛，才導致一名女性死亡。相關說法是「垃圾說辭」，指死者當時似乎正處在堵塞道路的車輛中，無信息顯示其為執法目標，也似乎沒有試圖用車輛衝撞任何人。



2026年1月7日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），在移民及海關執法局（ICE）執法人員擊斃一名女性後，涉事車輛玻璃留下彈孔。（Reuters）

國土安全部：肇事女子欲駕車衝撞執法人員

國土安全部發言人麥克勞林（Tricia McLaughlin）證實，ICE執法人員當時正進行「有針對性的行動」，一名女子在車內「試圖撞倒我們的執法人員」。其中一名執法人員基於對自身、其他執法人員，以及對公眾安全的憂慮，開槍自衛。她又形容，這是一宗「國內恐怖主義行為」。

槍擊事件發生後，抗議者湧上事發現場附近的街道。一些示威者遭到全副武裝、頭戴防毒面具的聯邦執法人員阻攔，並遭施放射化學彈藥。

2026年1月7日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），在移民及海關執法局（ICE）執法人員擊斃一名女性後，有示威者被制服。（Reuters）

明尼阿波利斯市長：要求ICE人員立即離開

明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）發聲明，證實當地發生槍擊，他對事件感到憤怒，批評聯邦移民執法人員的存在，「正在給我們的城市造成混亂，並使我們的社區變得更加不安全」。聲明又要求，ICE人員立即撤離該市和該州，強調市政府與移民和難民社區同在，並予以全力支持。

明尼蘇達州州長、民主黨人沃爾茲（Tim Walz）表示，正收集與槍擊有關的資訊，呼籲各界保持冷靜。

2026年1月7日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），在移民及海關執法局（ICE）執法人員擊斃一名女性。圖為事發現場（Reuters）

國土安全部派2000人赴明州執法 稱史上最大規模

國土安全部前一天宣布，超過2,000名移民及海關執法局（ICE）特工已抵達明尼蘇達州，執行國土安全部有史以來規模最大的行動。美國媒體報道，這次打擊行動的部份原因，與索馬利（Somali）居民經營的托兒中心涉嫌詐欺有關。

州長沃爾茲於6日曾批評，聯邦政府的執法行動是「一場針對明尼蘇達州的戰爭」，「他們沒有與我們協調，只是為了在鏡頭前作秀」 。