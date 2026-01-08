英校不倫三角戀　校長士巴拿暴打副校長頭　全因愛上同一女教師

英國南威爾斯一所天主教學校日前發生高層互毆事件，前校長費爾頓（Anthony John Felton）發現，他與副校長派克（Richard Pyke）竟同時與一名女教師有染，在校內持士把拿（或稱扳手）偷襲對方頭部，被法院判處2年4個月徒刑。費爾頓在服刑6個月後假釋出獄，近日表示他非常後悔。



三角戀浮上枱面

現年54歲的費爾頓已婚並育有4名子女，曾在南威爾斯塔爾博特港（Port Talbot, South Wales）的聖若瑟天主教學校（St Joseph's Catholic School）擔任校長。

費爾頓與一名女教師發展婚外情，甚至在妻子毫不知情的情況下，與對方生下一名孩子。事後他得知，與自己共事多年的51歲副校長派克，同樣與該名女教師交往，三人因此陷入複雜的感情糾葛。

扳手偷襲震驚校園

2025年3月，費爾頓以請派克閱讀一封電子郵件為由，將對方引至校內一處房間。根據校內監視器畫面，派克當時坐在椅子上，背對費爾頓看着電腦螢幕，費爾頓則在其身後來回踱步，隨後突然掏出事先藏在口袋內的金屬扳手，朝派克頭部連續猛擊。派克遭到突襲後試圖奪下凶器，過程中大聲呼救，直到其他職員聽見動靜衝入，攻擊才告一段落。

法院判刑與獄中經歷

派克事後出現腦勺腫脹，並伴隨頭痛、噁心和眩暈等症狀。法院審理後，依「意圖造成嚴重人身傷害未遂」罪名，判處費爾頓2年4個月徒刑。法官指出，派克信任對方，卻在毫無防備下遭伏擊，對其心理、情感與專業生涯造成深遠影響。

費爾頓隨後被送往斯旺西監獄（HMP Swansea）服刑，他形容入獄初期充滿恐懼，但案件曝光度極高，幾乎所有獄友都認得他，他也因此交到朋友。服刑約6個月後，他獲准假釋出獄，並表示對自己的所作所為感到後悔，盼能與派克道歉。

