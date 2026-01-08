ICE擊斃三子之母　大舉搜捕驅逐移民　爭議巨大｜新聞背後

美國明尼蘇達州37歲白人母親古德（Renee Nicole Good）遭移民及海關執法局（ICE）截查拒捕，被開槍擊斃。古德為美國公民，事件引發軒然大波，令外界關注ICE暴力執法的問題。

實際上，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮並主張對非法移民採取強硬措施後，ICE在過去一年中，拘留及逮捕人數雙雙破紀錄，而羈押環境惡劣，部分人在拘留期間死亡，ICE本已飽受爭議。



英國《衛報》報道指出，在特朗普上任後到去年的12月14日期間，ICE一共拘留了超過68,400人，達到歷史新高，其中逮捕人數超過328,000人，驅逐近327,000人，並且有32人在羈押時，出於各種因素身亡，死亡人數跟2004年最高記錄持平。

ICE將相關人士拘禁在遍佈全美的605個拘留設施中，這些設施屬於ICE或聯邦建築。自特朗普重返白宮以來，ICE就已在59個新的設施中拘留人員，包括17個聯邦設施和20個醫療設施。報道羅列身亡32人細節，他們身亡地點各不相同，包括羈押過程中死亡，其中14人在醫療中心去世，17人在獄中身亡；1人因拒捕而死。

羈押環境差 被捕者控訴受非人對待

有關ICE拘留設施與羈押環境差，以致損害人權的例子不罕見。其中，ICE在去年9月突襲佐治亞州一間為韓國現代汽車提供零件的工廠，並拘捕約475名工人，其中包括300名韓國人。

由其中親歷者書寫的「拘留日記」經過傳媒披露，揭露工人被送入狹小、無窗的臨時拘留設施，且設施內溫度低、「床墊發霉，毫無私隱，水有異味」，並且在拘留期間未獲發盥洗用具以及毛巾，還有人用微波爐加熱毛巾以取暖。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

這篇日記還記述ICE執法人員未遵循正規程序執法，例如在拘捕人員時，執法人員未提供翻譯以及解釋，也未對被捕人士作出「米蘭達警告」（miranda rights，即「你有權保持沉默，你對任何一個員警所說的一切都將可能被作為法庭對你不利的證據」）；在拘留時，執法人員要求被捕人士簽署「自願離境」表格，還在遭質疑後僅回應是應上級交代行事。

蒙面執法 透明度低

無獨有偶，ICE不僅在去年9月就被揭未依正規程序執法，早在去年5月的洛杉磯騷亂中，執法人員就因在執勤中採取蒙面、達成無識別標誌的車輛、拒絕表明身分的措施，而遭到外界對ICE缺乏監督且執法不透明的質疑。加州也因應推出禁止執法人員蒙面法案，於今年1月1日生效。

ICE於2024年開始對部分城市的執法人員派發配戴式攝錄機（body-worn camera），於執法期間使用，但明尼阿波利斯並非首批實施該政策的城市之一。到2025年特朗普上台後，ICE更新了有關配戴記錄儀器的政策，明言「尚未全面實施配戴式攝影機」。

2025年6月14日，美國加州，圖為洛杉磯舉行「No Kings」示威期間，執法機構在街頭拘捕示威者。（Getty）

拘留的合法性受挑戰

除了是否遵循程序依法實施逮捕外，ICE拘留被捕人士的合法性也受到挑戰，其中廣受爭議的一點便是「強制拘留（mandatory detention）」，即長時間將部份人士拘留而不給予他們申請保釋的機會。

而對絕大多數被拘禁人士來說，唯一能獲得步出拘留設施的機會就是請求聯邦法院的法官介入。不過對被拘者而言，發生機會是少之又少。這使得大多數被拘留人士陷入長期羈押狀態，他們不得不在環境欠佳的拘留設施中苦等，引發損害人權的爭議。