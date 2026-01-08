洛杉磯大火一週年　重建進度落後不足12戶完工　多人憂無力負擔

洛杉磯地區最具破壞性的帕利塞德斯（Palisades）和伊頓（Eaton）火災爆發一週年，至今重建進展依然緩慢，過萬戶受災房屋只有不足12戶完成重建，災區仍有大片空地。截至目前，約900棟住宅仍在施工中，預計今年內完工。然而，許多屋主仍陷入困境，無法確定能否負擔重建費用。



一年前的大火，延燒逾3周，造成31人死亡、1萬3000多棟建築燒毀。加州州長紐松（Gavin Newsom）周三宣布，1月7日為洛杉磯野火紀念日，呼籲追思罹難者、表揚警消與救難人員，要求各界支持社區重建。

2025年1月洛杉磯大火（Reuters）

房地產數據追蹤器Cotality資料顯示，超過600棟在野火中被毀的單戶住宅已被出售。許多居民已永久搬離。據災後成立、倡導復原工作的非營利組織天使部（Department of Angels）調查顯示，截至2025年12月，經歷全屋損失的人中，已結清保險理賠的不到20%。

洛杉磯伊頓火災一週年前一天，無人機視圖顯示，當地房屋重建情況。（Reuters）

受保人士對該州最大私人保險公司State Farm及加州FAIR計劃高度不滿，理由包括要求繁瑣、估價偏低。洛杉磯縣2025年11月已對State Farm展開民事調查，指控其涉嫌違反州不公平競爭法。

UCLA研究亦警示重建中的種族差異。截至2025年8月，在阿爾塔迪納（Altadena）等受災區域，約七成屋主尚未開始著手重建或售房，其中黑人屋主比例尤高，災難讓「不平等」問題浮現。