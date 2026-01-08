特朗普口中的「完美任務」？　美媒：美軍抓捕馬杜羅一度瀕臨失敗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在美軍於委內瑞拉生擒總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦的行動後新聞發布會上，誇耀其任內一系列軍事成功，並將此次行動描述為美國軍事力量的「完美執行」典範。紐約時報1月7日報道，近期曝光的細節顯示，美軍在行動中曾遭遇驚險時刻，一架直升機遭擊中，飛行員負傷，行動一度岌岌可危，甚或重演1993年摩加迪休美軍黑鷹直升機被擊落的覆轍。



報道引述匿名美國官員透露，行動當日清晨，陸軍直升機載着數十名三角洲部隊（Delta Force）突擊隊員，在網絡攻擊癱瘓城市電力及隱形戰機壓制防空系統後，低空飛向加拉加斯（Caracas）。

在接近馬杜羅住所時，美軍編隊遭遇攻擊。領頭的MH-47契努克（Chinook）直升機被擊中，負責策劃並駕駛該機的飛行領隊腿部中彈三處。這架受損直升機在副駕駛協助下並成功成功著陸並投送部隊，再安全飛返兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）。同時，部署在委內瑞拉境外的搜救隊與快速反應部隊全程待命，以防情勢急轉直下。

2026年1月3日，美國總統特朗普、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe，左）及國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在海湖莊園監察美軍在委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

其後，美軍證實飛行領隊重傷，另有一名士兵住院，五人輕傷已出院。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 承認行動「即使在精密計劃下仍遭遇抵抗」。他將過去軍事失敗歸咎於前任領導不力，並威脅委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez） 若不服從，「可能面臨比馬杜羅更糟的處境」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深國安專家瓊斯（Seth G. Jones）形容，這類行動就像走鋼索，失敗風險極高，有時還會出現無法掌控的因素。