澤連斯基盼再會特朗普　美烏巴黎會談聚焦領土與核電站棘手議題

路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）1月7日表示，希望盡快再次與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，評估其是否願意接受烏方提出的方案，即華盛頓在停火情況下確保基輔安全超15年，同時敦促特朗普加強對俄壓力。白宮尚未立即回應置評請求。



法媒France24指出，美烏談判代表周三在巴黎舉行新一輪會談，領土爭端和扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia nuclear power plant）控制權是重要議題，澤連斯基形容此為俄烏談判中「最棘手的問題」。就在此次會談的前一天，烏西方盟友同意為基輔提供關鍵安全保障，保障措施包括建立美主導的監督機制和組建歐洲多國部隊。

2026年1月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法國巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」峰會期間，簽署有關西方盟友部署烏克蘭停火部隊的宣言後，舉行記者會。（Reuters）

路透社續指，基輔正承受美壓力以維持和平，並對俄要求割讓東頓涅茨克（eastern Donetsk）地區及放棄扎波羅熱核電站控制權表示抵制。本次巴黎會談中，基輔西方盟友承諾駐扎多國部隊以保證支持停火，但澤連斯基稱，盟友的「政治意願」尚未轉化為具法律約束力的承諾。

巴黎會談當天，澤連斯基呼籲西方盟友向俄施壓，還表示戰爭有望在2026年中期結束。