特朗普自嘲：老婆唔鍾意我的招牌舞步 跳舞與總統身份不符｜有片
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）並不喜歡他在公開場合跳舞。
特朗普分享妻子不喜歡他在公開場合跳舞：
《國會山報》（The Hill）1月6日報道，特朗普在華盛頓與眾議院共和黨人會面時坦承：「她討厭我跳舞。」
特朗普語帶輕鬆地談到，與他結婚二十多年的妻子希望他不要在公共場合跳舞：「她是個很有風度的人，」
特朗普指第一夫人表示：「這太不像總統了。」（It’s so unpresidential）
他其後微笑地表示：「我說，但我確實選上了總統啊。」
特朗普指：「她竟然反問我，你能想像羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）跳舞嗎？」特朗普指的是美國第32任總統羅斯福，他因小兒麻痺症導致雙腿癱瘓，只能依靠輪椅出行。
特朗普一本正經地表示：「我說，這背後有很多她可能不了解的歷史。因為羅斯福是一位風度翩翩的紳士，即使身為民主黨人也是如此。日本偷襲美國的時候，他確實很優雅，但他不會做這種事，事實上，很多人也不會。」
眾所周知，特朗普經常在公開場合跳舞。在2024年大選競選期間，特朗普特別喜歡隨着Village People1978年的熱門歌曲《YMCA》扭動手臂和臀部，這後來成為了他的招牌舞步。
特朗普強調，他曾為自己跳舞的行為向妻子辯解，稱他的支持者喜歡他那並不花俏的舞步，但無濟於事。
特朗普向妻子重申：「他們真心喜歡這種舞步。」
梅拉尼婭反駁道：「他們其實並不喜歡。他們只是對你客氣而已。」（They don’t like it. They’re just being nice to you）
委內瑞拉｜特朗普稱突襲行動出色 嘲馬杜羅試圖模仿其舞步｜有片委內瑞拉｜美媒：特朗普視馬杜羅跳舞挑釁 成出兵導火線｜有片委內瑞拉變天｜白宮大曬特朗普霸氣照 配字FAFO原來是「這意思」特朗普：提高委國產能可降美能源價格 怪民主黨未祝賀生擒馬杜羅