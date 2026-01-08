中國對日本啟動反傾銷調查　鎖定製晶片用氣體　日方：將評估影響

中國商務部繼1月6日宣布加強兩用物項對日本出口管制後，1月7日表示將對原產於日本的進口氣體二氯二氫矽發起反傾銷立案調查，該氣體涉及半導體晶片製造過程。日本內閣官房長官木原稔8日稱，日本將與被調查企業合作，密切關注事態發展並採取一切必要措施，包括全面評估調查帶來的影響。



商務部公告指，2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司（以下稱申請人）代表中國二氯二氫矽產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷調查。

中方依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品有關情況、中國同類產品有關情況、申請調查產品對中國產業的影響、申請調查國家有關情況等進行審查。

日本內閣官房長官木原稔（Getty Images）

關於反傾銷調查問題，日本內閣官房長官木原稔在出席記者會時回應稱：「關於昨日提及的反傾銷關稅調查已由中國政府宣布啟動一事，我們已經知悉。對於其他國家政府的調查等具體情況，我方暫不評論。但無論如何，日本將在配合調查對象企業的同時，密切關注事態發展，並在必要時對影響進行詳細評估，採取必要的應對措施。」