美國覬覦格陵蘭　丹麥確認1952年「若入侵就開火」防禦條例仍有效

在美國一再威脅「吞併」格陵蘭島的背景下，丹麥國防部近日確認一項自1952年生效的防禦條例「仍然有效」，該條例要求士兵在遭遇入侵時將立即反擊，無需等待命令。



據丹麥媒體《貝林時報》（Berlingske）1月7日報道，該條例規定：若入侵發生，「受攻擊部隊必須立即應戰，無需等待或尋求命令，即使相關指揮官並未獲知宣戰或戰爭狀態」。

丹麥國防部證實，此項關於國家遇襲及戰爭期間防禦預警措施的指令「仍然有效」。此舉被視為對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府可能對格陵蘭採取軍事行動的強硬警告。

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

近期，特朗普及其高層顧問被曝正探討包括購買格陵蘭或接管其防務的計劃。特朗普主張美國需控制該島以確保北約安全，應對中俄在北極地區日益增長的威脅。白宮方面亦威脅稱「動用美軍始終是一個選項」，並警告此問題「不會消失」。

包括英國首相施紀賢（Keir Starmer）在內的歐洲多國領導人此前已警告將「不會停止保衛」格陵蘭。