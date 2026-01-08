一文看特朗普簽令退出66個國際組織名單　專家斥：愚蠢且自取滅亡

退，退，退！當地時間1月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日簽署一項總統備忘錄，指示美國退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。這是特朗普政府退出全球機構的最新動作。



根據白宮公告，這份名單涵蓋了廣泛的組織和團體，包括聯合國經濟和社會事務部、人口基金會、氣候變化框架公約（UNFCCC）、婦女署在內的多達31個聯合國實體。

2020年9月24日，英國倫敦，一名女子手持安裝有聯合國應用程式的手機，背景是美國國旗。（Getty Images）

《觀察者網》梳理發現，在66個組織中，與能源和環境相關的最多，有15個，佔22.7%，與制度、法律等相關的有9個，佔13.5%，與地區合作相關的有7個，佔10.6%。

在能源與環境領域，最重要的是UNFCCC、政府間氣候變化專門委員會、國際可再生能源機構和世界自然保護聯盟這幾家。

「若行動成功，美國將成為首個退出UNFCCC的國家，被排除在國際氣候變化談判之外，」美國有線電視新聞網（CNN）指出，全球幾乎所有國家都是該協定的締約方，此舉將加劇美國與盟友間緊張關係。

CNN稱，特朗普最新「退群」決定，是美國在國際合作上的又一次倒退，在美國及國際社會引起激烈反彈。有美國專家怒噴，特朗普此舉「愚蠢」「自取滅亡」「low出新境界」。

據介紹，UNFCCC是1992年198個國家為支持發展中國家應對氣候變化活動而達成的協議，也是具有里程碑意義的巴黎氣候協定的基礎條約。在特朗普帶領下，美國已第二次提交退出巴黎氣候協定的意向書，但美國在此之前從未退出過UNFCCC。

美國國會參議院於1992年批准了UNFCCC。CNN表示，特朗普能否單方面讓美國退出該公約，目前尚屬法律灰色地帶。但即便國會介入，共和黨佔多數的國會很可能會支持這一舉動。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普-甘迺迪中心（Trump-Kennedy Center）向眾議院共和黨人發表講話。（Reuters）

據CNN、英國《衛報》等媒體消息，這一舉動激怒了美國內外多數專家和氣候保護組織。

前白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）表示，特朗普政府做出了「目光短淺、令人尷尬且愚蠢的決定」。

美國前國務卿、美國氣候特使克里（John Kerry）說，此舉雖在他的意料之中，但將損害美國在全球的利益。他強扯中國，稱此舉為特朗普「親手送給中國的禮物，也是給那些想逃避責任的國家和污染者提供的免死金牌」。

國際環保組織自然資源保護協會主席馬尼什·巴普納表示，這是一個「不必要的錯誤」和「自取滅亡」之舉，將進一步削弱美國競爭力，而中國正在清潔能源技術產業中日益佔據主導地位。他稱：「特朗普政府正放棄美國的全球領導地位，其他國家仍在繼續轉向更清潔能源，並採取氣候行動。」

憂思科學家聯盟（UCS）氣候與能源項目政策主任兼首席經濟學家克利圖斯（Rachel Cleetus）在聲明中難掩怒火，直指特朗普此舉「爛到新低」（a new low），也是「這一專制、反科學政府決心犧牲人民福祉，並破壞全球合作的又一跡象」。

克利圖斯在聲明中繼續稱，退出UNFCCC只會進一步導致美國自我孤立、國家信譽急劇下跌、與親密盟友的關係面臨風險，繼而進一步削弱美國的國際地位。

該聯盟成立於1969年，由美國麻省理工學院教授倡議組建，現有全球10萬餘名科學家成員。

UCS氣候與能源項目問責運動副主任德爾塔·默納也說：「退群不會讓科學消失，只會在最迫切需要可靠氣候信息的時刻，讓美國人、決策者和企業陷入黑暗。這顯然是試圖削弱科學『護欄』，它本可保護公眾免受虛假信息、拖延和魯莽決策的危害。此舉將使化石燃料利益集團更容易歪曲事實，而最易受影響的前沿社區（frontline communities）將付出代價。」

《衛報》指出，事實上，全球科學界已達成共識，氣候危機正對經濟和生活造成日益嚴重的、可衡量的影響。在美國，各州近年來正遭受創紀錄數量的重大極端天氣災害。科學家警告說，全球氣溫即將突破此前設定的閾值，這將在全球範圍內引發更加嚴重的災難。

2025年2月23日，冰島雷克雅未克一條冰川的鳥瞰圖，由於全球變暖和氣候變化，與大陸交匯的冰島最大冰原瓦特納冰川（Vatnajokull glaciers）正在融化到海洋中或形成瀉湖。（Getty）

此外，特朗普的最新退群名單中，還包括多個非聯合國相關團體，包括但不限於全球反恐論壇、泛美地理與歷史研究所以及烏克蘭科學技術中心。

1月8日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者問，據報道，美國白宮近日發表聲明稱，特朗普指示美國退出「不符合該國利益」的66個國際組織，停止資助把全球議程置於美優先議程之上的組織。中方對此有何評論？

毛寧表示，美國「退群」已經不是什麼新聞，事實上國際組織和多邊機構存在的意義就在於不代表任何一個國家的私利，而是維護成員國的共同利益。正是因為如此，以聯合國為核心的國際體系，80多年來維護了世界的和平與穩定，促進了經濟社會發展，保障了各國的平等權益。

當前國際形勢再次證明，多邊體系有效運行，才能防止「叢林法則」蔓延，才能讓國際秩序不被「強權即真理，武力即正義」主導，這是當前大多數國家，特別是小國弱國最需要的。

無論形勢如何變化，中國將始終堅持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，同國際社會一道推動構建更加公正合理的全球治理體系。

以下為特朗普政府完整「退群」名單：

一、非聯合國組織，共35個，包括：

1、全天候無碳聯盟（24/7 Carbon-Free Energy Compact）；

2、科倫坡計劃理事會（Colombo Plan Council，觀察者網註：科倫坡計劃是20世紀50年代由英聯邦國家發起的國際援助計劃，旨在通過資金援助、技術合作和教育培訓三大核心內容，促進南亞及東南亞地區的經濟社會發展和生產力提升。）；

3、環境合作委員會（Commission for Environmental Cooperation）；

4、「教育不能等待」基金會（Education Cannot Wait）；

5、歐洲應對混合威脅卓越中心（European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats，觀察者網註：2017年成立，成員主要為歐盟、北約國家，美國是創始國之一。該中心宣稱，惡意行為體用混合威脅來削弱「開放民主」社會，包括信息操縱、網絡攻擊、經濟影響或脅迫、秘密政治操縱、脅迫性外交或軍事威脅，在其網站上甚至提到台灣地區。）；

6、歐洲國家公路研究實驗室論壇（Forum of European National Highway Research Laboratories）；

7、自由在線聯盟（Freedom Online Coalition，觀察者網註：2011年成立的政府間組織，希拉里·克林頓曾在成立時致辭。除了發達國家外，成員中也有部分發展中國家，該組織宣稱致力於在數字時代促進、保護互聯網自由及在線人權）；

8、全球社區參與和韌性基金（Global Community Engagement and Resilience Fund，觀察者網註：主要通過社區發展，來防止社會弱勢成員被恐怖組織或極端分子網絡招募）；

9、全球反恐論壇（Global Counterterrorism Forum）；

10、全球網絡專家論壇（Global Forum on Cyber Expertise）；

11、全球移民與發展論壇（Global Forum on Migration and Development）；

12、美洲全球變化研究所（Inter-American Institute for Global Change Research）；

13、採礦、礦產和可持續發展政府間論壇（Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development）；

14、政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）；

15、生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台（Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services）；

16、國際文化財產保護與修復研究中心（International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property）；

17、國際棉花諮詢委員會（International Cotton Advisory Committee）；

18、國際發展法組織（International Development Law Organization）；

19、國際能源論壇（International Energy Forum）；

20、國際藝術理事會與文化機構聯合會（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies）；

21、國際民主與選舉援助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）；

22、國際正義與法治研究所（International Institute for Justice and the Rule of Law）；

23、國際鉛鋅研究組（International Lead and Zinc Study Group）；

24、國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency）；

25、國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）；

26、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）；

27、世界自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）；

28、泛美地理與歷史研究所（Pan American Institute of Geography and History）；

29、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）；

30、亞洲地區反海盜及武裝劫船合作協定（Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia）；

31、區域合作理事會（Regional Cooperation Council，觀察者網註：由歐盟等資助的東南歐地區組織，致力於推動該地區與歐洲的一體化，以及歐洲-大西洋一體化。）；

32、21世紀可再生能源政策網絡（Renewable Energy Policy Network for the 21st Century）；

33、烏克蘭科學技術中心（Science and Technology Center in Ukraine，STCU，觀察者網註：成立於1993年的政府間組織，資金來自歐盟、美國、加拿大，宣稱幫助前蘇聯國家的核生化武器研究人員，轉向民用職業，以防止相關武器技術擴散。除烏克蘭外，阿塞拜疆、格魯吉亞、烏茲別克斯坦也是受資助國家。）；

34、太平洋區域環境規劃署秘書處（Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme）；

35、歐洲委員會威尼斯委員會（Venice Commission of the Council of Europe，觀察者網註：即European Commission for Democracy through Law，「通過法律促進民主」委員會，宣稱向成員國提供法律諮詢，使其法律和體制與歐洲的民主、人權、法制標準相一致。 ）。

二、聯合國組織，共31個，包括：

36、經濟和社會事務部（Department of Economic and Social Affairs）；

37、經濟及社會理事會（Economic and Social Council, ECOSOC）——非洲經濟委員會（Economic Commission for Africa）；

38、ECOSOC——拉丁美洲和加勒比經濟委員會（Economic Commission for Latin America and the Caribbean）；

39、ECOSOC——亞洲及太平洋經濟和社會委員會（Economic and Social Commission for Asia and the Pacific）；

40、ECOSOC——西亞經濟和社會委員會（Economic and Social Commission for Western Asia）；

41、國際法委員會（International Law Commission）；

42、刑事法庭餘留事項國際處理機制（International Residual Mechanism for Criminal Tribunals）；

43、國際貿易中心（International Trade Centre）；

44、非洲特別顧問辦公室（Office of the Special Adviser on Africa）；

45、負責武裝衝突中兒童問題的秘書長特別代表辦公室（Office of the Special Representative of the secretary-general for Children in Armed Conflict）；

46、負責衝突中性暴力問題的秘書長特別代表辦公室（Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict）；

47、負責暴力侵害兒童問題的秘書長特別代表辦公室（Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children）；

48、聯合國建設和平委員會（Peacebuilding Commission）；

49、聯合國建設和平基金（Peacebuilding Fund）；

50、非洲人後裔問題常設論壇（Permanent Forum on People of African Descent）；

51、聯合國不同文明聯盟（U.N. Alliance of Civilizations）；

52、聯合國減少發展中國家毀林和森林退化排放框架（U.N. Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, UN-REDD）；

53、聯合國貿易和發展會議（U.N. Conference on Trade and Development）；

54、聯合國民主基金（U.N. Democracy Fund）；

55、聯合國能源機制（U.N. Energy）；

56、聯合國促進性別平等和增強婦女權能署（即「婦女署」，U.N. Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women）；

57、聯合國氣候變化框架公約（U.N. Framework Convention on Climate Change）；

58、聯合國人類住區規劃署（即「人居署」，U.N. Human Settlements Programme）；

59、聯合國訓練研究所（U.N. Institute for Training and Research）；

60、聯合國海洋網絡（U.N. Oceans）；

61、聯合國人口基金（U.N. Population Fund）；

62、聯合國常規武器登記冊（U.N. Register of Conventional Arms）；

63、聯合國系統行政首長協調理事會（U.N. System Chief Executives Board for Coordination）；

64、聯合國系統職員學院（U.N. System Staff College）；

65、聯合國水機制（U.N. Water）；

66、聯合國大學（U.N. University）。

