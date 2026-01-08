美媒：中國要求科企暫停訂購英偉達H200晶片

美國科技新聞網the Information於1月7日引述中國要求部份中國科技公司暫停訂購英偉達（Nvidia，又譯輝達）H200晶片。



消息人士稱，中國正在考慮是否以及在何種條件下允許企業獲取英偉達的高性能人工智能（AI）晶片，為阻止中國本土科技公司在最終政策出台前爭相囤積美國晶片，因而對相關公司發布暫停訂購的指令。

該消息人士預計，中國當局將會強制要求採購國內AI晶片。英偉達及中國當局未立即回應路透社的置評要求。

NVIDIA：圖為2025年8月25日拍攝的插圖，顯示NVIDIA標誌和電腦主機板。（Reuters）

英偉達行政總裁黃仁勳本週表示，中國市場對H200晶片的需求強勁，但不認為中方會正式宣布允許中企進口該晶片。

他表示：「我預計不會有任何新聞稿或重大聲明，只會是採購訂單。如果採購訂單來了，那就說明他們有能力（對H200晶片）下訂單。」

2025年10月31日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會會後記者會上發表演說。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年允許Nvidia向中國和其他國家的指定客戶交付H200晶片，但表示前提是確保美國國家安全，且讓華府獲得25%分成。