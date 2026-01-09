俄法換囚｜法國政治學者獲釋　交換一名俄羅斯籃球員

法國和俄羅斯於1月8日交換囚犯，被指非法充當外國代理人、在俄羅斯被判囚3年的法國政治學者維納蒂耶（Laurent Vinatier，暫譯）獲釋，法國則釋放俄羅斯籃球運動員卡薩特金（Daniil Kasatkin，暫譯）。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，對同胞重獲自由及回到了法國感到欣慰，他也表示感謝法國外交官員所做的努力。



圖為2024年10月14日，法國研究員維納蒂埃（Laurent Vinatier）在俄羅斯莫斯科出庭，他被指涉嫌非法收集俄羅斯敏感軍事資訊。（Reuters）

法國外交部稱，外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）已在巴黎迎接了維納蒂耶。路透社報道，49歲的維納蒂耶於2024年6月在莫斯科一家餐廳，被俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕，4個月後被判非法充當外國代理人罪成，判處入獄3年。在獄中，他因涉嫌間諜活動而接受進一步調查，並可能在未來幾個月面臨進一步審判。

FSB表示，維納蒂耶已獲得俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）特赦。FSB的聲明稱，維納蒂耶受瑞士情報部門指示，收集了敏感的政治和軍事信息，包括作戰和訓練計劃，這些信息可能被用於危害俄羅斯安全。但由於他「積極懺悔」，此案已被撤銷。

圖為2024年6月7日，法國研究員維納蒂埃（Laurent Vinatier）在俄羅斯莫斯科出席羈押聆訊。（Anadolu via Getty Images）

路透社稱，維納蒂耶被捕時為總部位於瑞士的調解組織Centre for Humanitarian Dialogue工作。同行形容他是一位受人尊敬的學者，從事的是合法的研究。

而這次換囚行動中，俄羅斯籃球運動員卡薩特金也獲得釋放，他去年6月在巴黎機場被捕，因涉嫌參與勒索軟體攻擊而被美國通緝。不過，卡薩特金否認指控，其律師更指他對電腦一竅不通。