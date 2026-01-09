路透：美官員考慮向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國

路透社1月8日引述4位知情人士透露，美國官員曾討論向格陵蘭居民一次性支付一筆款項，以此說服他們讓格陵蘭脫離丹麥，從而加入美國。雖然具體金額和支付方式尚不清楚，但其中兩位消息人士表示，包括白宮幕僚在內的美國官員，曾討論過向每人發放1萬至10萬美元不等的金額。



2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普甘迺迪中心舉行的眾議院共和黨人年度議題集思會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

路透社指出，據知情人士透露，早在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職之前，他的助手就已開始討論如何奪取格陵蘭。至1月3日，特朗普政府對委內瑞拉發動了一場大膽突襲，令此議題的討論變得更加緊迫。

一位消息人士稱，白宮助手們急於利用擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）的勢頭，實現特朗普長期的地緣政治目標。

圖為2025年10月23日，從飛機上俯瞰格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，島上大部分陸地被冰雪覆蓋。（Getty Images）

另一考慮方案是簽署《自由聯合協定》

報道指出，白宮正在討論多種取得格陵蘭島的方案。據一位熟悉白宮內部討論的消息人士表示，關於向格陵蘭居民付款的討論，並非新近發生。但近期助手們正考慮更高金額，每人10萬美元。以這座擁有5.7萬人口的島嶼計算，總額約60億美元。 對美國而言，並非不可能。目前尚未知款項的交換細節，例如格陵蘭民眾需要做些什麼。

另有白宮官員日前透露，特朗普的助手們正在考慮的方案之一，是與格陵蘭達成一項名為《自由聯合協定》（COFA）的協議，體細節因簽署國而異。該協議目前僅適用於密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島（Marshall Islands ）和帕勞（Palau，又譯帛琉）等小型島國。美國政府通常會提供許多基本服務，例如郵件遞送和軍事保護。作為交換，美軍可以在簽定協議國家自由行動，並且與美國的貿易基本免稅。