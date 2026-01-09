美國FBI特工波特蘭槍傷2人　疑涉犯罪集團　1人為委內瑞拉移民

美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）1月8日下午發生一宗聯邦調查局（FBI）特工槍擊一對夫婦事件，兩名傷者已送院治療。目前未有特工受傷，案情仍在調查中。



美國國土安全部助理部長麥克勞克林（Tricia McLaughlin）稱，當天下午2點19分，FBI特工（邊境巡邏隊）在波特蘭市進行「有針對性的車輛攔截」時開槍，導致車上一男一女中彈受傷。受害者在第一個地點遭到槍擊後駕車逃離，遭聯邦特工攔截。據警方稱，男子手臂中彈，女子胸部中彈，接獲報警後為他們止血並送醫，目前情況不明。

初步調查顯示，涉事司機被認為是跨國賣淫集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua gang ）成員，乘客是一名委內瑞拉移民，與該組織有關聯，並參與了近期在波特蘭發生的一宗槍擊案。

2026年1月8日，美國FBI探員在美國俄勒岡州波特蘭市槍擊一男一女後，在Adventist醫院外的一台證物車旁工作。（Reuters）

FBI已介入調查，並將此事定性為「對聯邦官員的攻擊」。案發後，中槍男子曾致電向波特蘭警方求助。市長威爾遜（Keith Wilson）敦促在完成全面調查前，聯邦部門暫停在當地進行針對移民的執法行動。

此事發生在明尼蘇達一名移民及海關執法局（ICE）特工槍殺一名女子後，全國範圍內正值情緒高漲，氣氛緊張。俄勒岡州民主黨籍參議員Jeff Merkley稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望引起混亂，因此呼籲民眾不應上當，參加反ICE示威時保持和平理性。