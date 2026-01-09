委內瑞拉宣布釋放大批囚犯 稱舉動旨在展示和平姿態
美國突襲並擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，國會議長、代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的哥哥豪爾赫（Jorge Rodríguez）1月8日宣布將釋放大批外國和委內瑞拉籍囚犯，聲稱此舉是為了展示委方鞏固和平的姿態。
英國《衛報》及路透社8日報道，豪爾赫當日表示，釋放囚犯的舉動體現了委方堅定不移致力於保障該國的和平，並促進所有人，無論政治、宗教、經濟或社會差異都能和平共處。
西班牙外交部證實，這次有5名西班牙公民獲釋，其中一人是擁有西班牙、委內瑞拉雙重國籍的人權律師米格爾（Rocío San Miguel）。
米格爾2024年2月因涉及一宗被指針對總統馬杜羅的刺殺行動而被捕，並遭指控犯下叛國、恐怖主義等罪。
目前尚不清楚具體有多少人獲釋，但在委內瑞拉開展工作的人權組織估計，該國關押着800至1000名政治犯，另有40多名外國公民在該國被拘留，其中包括約20名西班牙人和5名美國人。
不過，委內瑞拉總檢察長薩阿卜（Tarek Saab）等政府官員否認該國關押政治犯，稱被拘留者是因其他罪行而被捕。
