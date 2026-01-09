委內瑞拉臨時總統晤中國大使　感謝中方強烈譴責美方綁架馬杜羅

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）1月8日（周四）在社交平台表示，她與中國駐委內瑞拉大使藍虎舉行會面。羅德里格斯談到美軍早前強行擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一事：「我們讚賞中國對嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權行為的堅定立場和一貫做法。」



委內瑞拉臨時總統羅德里格斯感謝中方譴責美方的侵略行徑：

羅德里格斯在其Facebook上發文表示：「我們與中國駐委內瑞拉大使藍虎舉行了友好會晤，並就他譴責委內瑞拉總統尼馬杜羅和第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）遭綁架，以及對委內瑞拉的侵略行徑表示衷心感謝。我們讚賞中國在強烈譴責嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權行為方面的堅定立場和一貫做法。」

美軍3日對委內瑞拉發起軍事行動，突襲首都加拉加斯，強行帶走馬杜羅夫婦並將他們押往美國。馬杜羅夫婦5日在紐約聯邦地區法院出庭，拒絕承認美方所謂的「犯罪指控」。

委內瑞拉最高法院3日命令時任副總統羅德里格斯出任暫代總統。5日，羅德里格斯在全國代表大會宣誓就任臨時總統。