印尼峇里擬提升旅遊品質　提案要求入境遊客交銀行儲蓄記錄

印尼峇里省（Bali）政府為吸引更優質遊客前來旅遊，近期正對「優質旅遊」改革政策做出提案，其中要求申請入境的遊客提交入境前三個月的銀行帳戶記錄。峇里省政府尚未頒布相關法律，但峇里省長稱目前提案已接近完成，或於今年立法通過。



綜合外媒報道，峇里省長科斯特（Wayan Koster）向印尼官方安塔拉通訊社（ANTARA News）表示，「優質旅遊的其中一項指標，是遊客過去三個月儲蓄帳戶的金額。」官員們還將被要求在遊客入境前詢問其旅行計劃。

峇里島被譽為世界級的旅遊首選之一，豐富的歷史文化和自然美景能滿足不同遊客的喜好，是一個多樣化的度假勝地。（lovebali）

科斯特稱，「確定哪些外國遊客可以入境，哪些不可以，這一點很重要。這樣遊客就不會造成問題，而是會做出積極貢獻，尤其是在旅遊業方面。」

然而，當地政界人士認為，如果印尼不在全國層面立法，官員將難以在區域層級實施這項旅遊規定。峇里島參議員林吉（Agung Bagus Prastiksa Linggih）接受採訪時表示，「若移民當局已准予入境或簽發簽證，該地區卻欲提出進一步限制措施，此舉會引發質疑。」

他亦稱，「我們必須確保所制定的地區性法規不會與更高層級的法律產生衝突。銀行對帳單處理屬於移民事務，而非地方政府職權範圍。」