Onlyfans美女曾稱12小時「千人斬」 涉違反道德法律峇里島被捕
撰文：王海
出版：更新：
一位來自英國，名為Bonnie Blue的Onlyfans網紅，今年較早時候曾聲稱在12小時內與 1057名男子發生性關係而在網上走紅。她近日與十多名澳洲籍男子在印尼峇里島被捕，他們據報違反了該國的「道德」法律。
澳洲九號電視網（9 News）12月6日報道，14名澳洲人在峇里島被捕，當地警方突擊搜查備受爭議的網紅Bonnie Blue的住所，指控她涉嫌從事色情內容的活動。
據報道，Bonnie Blue，真名Tia Billinger，目前仍被關押在庫塔，與她一同被關押的還有一名28歲澳洲男子和兩名英國男子。另外被捕的14名澳洲男子均已獲釋，未被起訴。
報道指，26歲的Bonnie Blue已被禁止入境澳洲，但她近來卻在社交平台上炫耀自己在峇里島與正在畢業旅行的年輕男子在酒吧進行互動。
報道提到，有人目擊到Bonnie Blue駕駛一輛貨車在峇里島四處搭訕，並接載年輕男子進行「巡遊」。
+17
警方證實，他們查獲了包括攝影器材和衣物在內的多件物品。
