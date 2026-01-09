馬斯克：韓國出生率持續低迷　朝鮮或不用出兵都能輕鬆拿下｜有片

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日作客一檔podcast時表示，韓國持續低迷的出生率，將導致未來出現嚴重人口不足，甚至可能讓朝鮮不用出兵就可「輕鬆越過國境拿下」（North Korea won’t need to invade. They can just walk across）。



據韓國《中央日報》報道，馬斯克在1月7日（周三）播出的節目中，與主持人戴曼迪斯（Peter H. Diamandis）就人類未來、人工智能（AI）與人口結構變化展開討論。在談及人口崩潰問題時，馬斯克以韓國為例指出：「韓國的情況就是，對，人口替代率只有三分之一。這不是很瘋狂嗎？」

馬斯克過往受訪時提到韓國低迷的出生率：

他警告，如果目前趨勢持續，韓國人口在三代之後，恐怕只剩現今規模的3%。「也就是說，朝鮮根本不需要入侵，他們可以直接越過過境走過去。」

馬斯克早在2022年便曾在X平台發文，將韓國與香港並列為全球人口崩潰速度最快的地區。今次發言，是他近期一連串針對韓國人口前景所提出的最新警告。

馬斯克出席博客節目影片：

馬斯克在節目中也談到人口老化社會的具體徵兆，並點出一項他認為相當具象的指標。他說：「成人尿布是真實存在的，這就像是一個國家走錯方向的標誌之一，就是在成人尿布的使用量超過嬰兒尿布的時候。」

主持人隨後評論說：「韓國也會走到那個階段。」

2024年4月13日，美國加州，全球首富馬斯克（Elon Musk）出席在洛杉磯舉行的突破獎（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

馬斯克則回應稱：「不，他們早就已經超過那個點了，而且是很多年前就過了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

