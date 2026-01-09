美最高法院最快今裁決特朗普關稅案 約千家企業已提訴訟促退稅款
撰文：張涵語

美國最高法院最早會於1月9日（周五）就特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策合法性做出裁決。目前已有約1000家企業向政府提起訴訟，要求退還已繳納的關稅。
美媒彭博社（Blomberg）報道，如果最高法院對特朗普關稅案判決不利，將引發新一輪爭論，焦點在於誰有資格拿回退款以及退款程序將如何進行。特朗普此前在11月的一篇社交網站帖文中警告稱，被迫支付退款「將會是一場國家安全災難」。
截至1月6日，涉及關稅政策的訴訟已達至少914宗，起訴企業包括連鎖超市Costco、體育品牌Puma、全球最大眼鏡製造商EssilorLuxottica SA、輪胎廠商Goodyear、化妝品牌露華濃（Revlon）等。
報道稱，即使最高法院裁定關稅違憲，大法官們仍可能將退稅問題交由下級法院處理。若美國國際貿易法院——即此類法律訴訟的主要審理機構，最終負責相關程序，那麼任何想拿回款項的進口商都必須提起訴訟。
根據最新報告，截至12月14日，美國政府已依據緊急授權徵收約1330億美元（約1.04萬億港元）關稅。
