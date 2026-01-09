特朗普取消對委內瑞拉第2波攻擊　稱大型油企將投資委產業7800億

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日（周五）於Truth Social發文表示，委內瑞拉正以釋放大量政治犯展現尋求和平的姿態，且兩國目前在石油領域的合作進展順利，所以他已取消預先計劃對委內瑞拉實施的第二次襲擊。他又談到美國大型石油公司將至少投資1000億美元（約7,800億港元）重振委石油業。



特朗普稱，「釋放政治犯是一個非常重要且明智的舉動。此外，美國和委內瑞拉的合作進展順利，尤其是在以更大、更好、更現代化的方式重建其石油和天然氣基礎設施方面。鑑於這種合作，我取消了先前計劃的第二波攻擊，此舉看來已無必要。」

2026年1月3日，美國總統特朗普、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe，左）及國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在海湖莊園監察美軍在委內瑞拉的軍事行動。（Getty）

此外，特朗普周五會與石油企業高層會面，他表示美國大型石油公司將至少投資1000億美元（約7,800億港元），以幫助振興委內瑞拉的石油產業。

然而據《政治報》（POLITICO）引述消息人士稱，鑑於委內瑞拉不穩定的政治局勢，大型石油公司對重返該國並進行投資的態度猶豫。這迫使白宮已開始擴大邀請名單，詢問一些小規模的石油企業是否感興趣。