也門分離主義組織STC秘書長宣告組織解散　團體發言人否認：荒謬

也門分離主義組織「南方過渡委員會」（STC）秘書長Abdulrahman Jalal al-Subaihi在沙特談判後，1月9日透過也門電視台宣告解散組織，不過組織發言人塔米米（Anwar al-Tamimi）之後作出否認。



半島電視台報道，身在阿聯酋的塔米米稱，解散的說法荒謬，他稱與在沙特的談判代表失去聯繫，此顯示該組織內部正出現分裂。

根據秘書長Abdulrahman Jalal al-Subaihi較早前指，解散組織是為了維護國家南方及與鄰國的和平與安全。

2026年1月2日，沙特阿拉伯空襲也門賽雲地區的南方過渡委員會（STC）陣地。（Reuters）

沙特阿拉伯連番空襲也門分離主義組織「南方過渡委員會」的軍事據點後，STC代表團1月7日抵達沙特首都利雅得參與談判。原定赴沙特的組織領袖祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi） 最後未有登機前往。

一位STC官員向路透社強調祖貝迪並非逃跑，而是基於當前安全形勢不宜前往利雅得。與此同時，由沙特阿拉伯支持的也門總統領導委員會宣布，解除祖貝迪的成員資格，並以「重大叛國罪」等罪名將個案移交檢察官。