沙特空襲也門東部　據指目標為軍事基地

新華社1月4日報道，也門東部邁赫拉省（Al-Mahra）當日遭沙特阿拉伯戰機空襲。報道引述一名安全官員稱，空襲目標位於邁赫拉省省會蓋達（Al-Ghaydah）的一處軍事基地，目前尚未收到人員傷亡報告。



2026年1月4日，獲沙特阿拉伯支持、國際公認的也門政府宣布，已從南部分離主義者手中，奪回東部重要港口城市、哈德拉毛省（Hadramout）首府穆卡拉（Mukalla）的控制權。圖為政府軍士兵在當地一處軍事基地外站崗。（Reuters）

新華社報道，也門分離主義武裝勢力「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council，STC）的部隊，原定4日撤出邁赫拉省並返回亞丁（Aden）。目前空襲原因尚未明確，有消息稱，有南方過渡委員會部份部隊拒絕撤出邁赫拉省。

南方過渡委員會於2025年12月3日發動大規模軍事行動，奪取也門東部哈德拉毛省（Hadramout）控制權，其後又將勢力範圍擴展至也門最東部的邁赫拉省。

今年1月2日，獲沙特支持的也門政府宣布，在哈德拉毛省對南方過渡委員會發起軍事行動，並於3日宣布政府軍已經完全控制該省。