最高法院今未對特朗普關稅案作裁決　白宮：料勝訴但已商後備方案

美國最高法院此前宣布將1月9日定為「意見公布日」，外媒紛紛預測特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅案裁決會於當日出爐。然而，法院當日早上開庭後已表示不會就該案作出判決。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日表示，政府預計法院將作出有利裁決，但團隊已討論被判敗訴時可以採取後備措施。



路透社報道，「意見公布日」意味大法官於當地時間上午10時進入法庭後，已辯論案件的判決皆有可能於當日發布。最高法院於9日早上公布了一份意見公布列表，其中不包括與關稅案，代表法院不會在當日對該案作出裁決。

最高法院同日在其網站上表示，或會在14日的例行庭審中公布已審理案件的判決結果。報道指，屆時關稅案的判決或或會被公布，但由於法院不會事先說明將公布哪些案件，因此目前仍未知該案裁決公布的確切時間。

2025年11月13日，美國華盛頓特，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在區白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

哈塞特同日接受美媒CNBC訪問時透露，處理美國關稅政策的所有主要負責人8日已進行電話會議，討論如果最高法院裁定「對等關稅」等關稅措拖無效，下一步應如何應對。

他強調：「（美國）有很多其他法律基礎可以複製我們（目前）與其他國家達成的協議，而且基本上可以立即執行。我們預期會勝訴，即使輸了我們也知道還有其他方法可以達到同樣的目的。」

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

財政部長貝森特（Scott Bessent）8日則表示，即使相關關稅被判無效，他也有信心能透過其他法律授權來徵收關稅，彌補任何判決所帶來的關稅收入損失。