美國出兵委內瑞拉　李顯龍：假如國際秩序如此運作　小國就有麻煩

美國軍事干預委內瑞拉的行為將對國際體系造成的長期後果，讓小國擔憂。新加坡國務資政李顯龍指出，美國這次的行動，相當清楚是違反了國際法，新加坡國對此深度關切。



李顯龍周四（1月8日）出席新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）舉行的年度區域展望論壇，在與新加坡巡迴大使陳慶珠的對話會上提出上述觀點。

李顯龍說，新加坡在這類問題上的立場一貫而明確，無論是幾年前的俄烏衝突，還是1983年美國入侵格林納達，新加坡都在聯合國依原則投票。

他認為，委內瑞拉的情況複雜，國內局勢非常困難，政府合法性受質疑，並因毒品和難民問題對鄰國造成困擾，導致地區不穩定，甚至給美國帶來一定的難題。

但他強調，這些都不能成為一國單方面、在未經正當授權的情況下對他國動用武力的理由。

特朗普在2018年出席「特金會」前夕，與新加坡時任總理李顯龍會面。（Reuters）

李顯龍說，這次行動短期內或許奏效，取得引人矚目的軍事成功，但它對國際體系造成的長期後果，是小國須要擔憂的。「如果國際秩序是以這種方式運作，我們就有麻煩了。」

他說，儘管在某種程度上，世界一直以來都是如此運行，美國和其他大國過去也曾如此行事，但評估這種做法對國際秩序的長遠影響，並「不是加分」。

確保國家經濟持續成功 建設國防能力

有與會者在問與答環節中提問，像新加坡這樣的小國應如何應對這類風險，維護新加坡主權與生活方式。

李顯龍回答，其中的關鍵在於確保國家經濟持續成功，以及建設國防能力。

他指出，新加坡長期以每年約3%的國內生產總值用於國防，過去的比率甚至更高，並已建立起一支可靠的新加坡武裝部隊。「我們繼續這麼做，不是為了威脅任何國家，而是為了確保自身安全。」

他也說，小國可以在力所能及的範圍內與區域鄰國合作，並以此為平台與其他經濟體和世界其他繁榮中心建立夥伴關係，包括印度、中國和歐盟等。

「就算沒有完整的世界貿易組織體系，我們仍可擁有願意彼此貿易、並在某種規則框架下繼續開展商業往來的國家網絡。這能夠防止我們倒退回弱肉強食的叢林法則。」

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

至於今年1月以來國際形勢的巨變，是否意味着東盟已來到必須選邊站隊的時刻？李顯龍指出，除非國家已處於高度對抗、準備「衝上去狠狠幹一場」的狀態，否則在和平時代，大多數國家和人民都不願意捲入他國的衝突。

他說，當兩個國家發生衝突時，必須先清楚對新加坡的利害關係，以及是否涉及原則問題。新加坡在原則問題上必須堅持立場；但反對一國的行為並不等於與該國為敵，兩國的生意往來仍可繼續。

圖為新冠疫情期間，新加坡武裝部隊動員1500名軍人，連夜趕工製作520萬個免費口罩的包裝工作。（Reuters）

李顯龍以俄烏戰爭為例說，新加坡對俄羅斯實施了有針對性的制裁，但這不代表與俄羅斯為敵，雙邊外交關係仍在，也繼續有商貿往來。同樣的原則也適用於美國和其他大國。

他認為，與不同國家保持的聯繫越多，就有更大的選擇空間，也越不容易被完全推向任何一方。而事實是，亞太地區國家，即便是美國的盟友日本、韓國和澳洲，都與中國進行大量經貿往來，即使發生了摩擦，也希望繼續與中國貿易。

「這是世界上許多國家都會面對的處境。我不認為最終會出現一個完全失衡的世界，即只有一方孤立，而所有其他國家都站在另一邊。這種描述並不可信。」

