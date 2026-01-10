美國派員赴委內瑞拉評估重啟大使館　委方：探索恢復兩國外交關係

美國務院發言人1月9日表示，美方外交人員當日將前往委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），評估分階段重啟駐當地大使館運作的可能性。由代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的委內瑞拉政府同日發聲明，指委方已決定與美國啟動「探索性」外交進程，以重建雙邊外交關係。



美媒引述一名美國官員稱，該國務院小組由駐哥倫比亞的美國委內瑞拉事務部門外交人員及美國駐哥倫比亞代理大使麥克納馬拉（John McNamara）組成，他們將前往加拉加斯對分階段重啟大使館的可能性進行初步評估。

2026年1月8日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在「英雄和烈士晉升和授勳儀式」上發表講話，表彰在美軍突襲捉拿總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其弗洛雷斯（Cilia Flores）的行動中犧牲的委內瑞拉和古巴軍警人員。（Reuters）

一消息來源告訴美媒，美委雙方將討論派遣技術專家團隊評估該美國大使館大樓的狀況，查看大樓重新開放前需要進行哪些維修。

委內瑞拉外交部9日表示，「探索性」外交進程除了旨在重建雙邊外交關係外，還希望處理委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子「遭綁架的後果」。

這張攝於2019年1月27日的照片中，可以看到美國駐委內瑞拉加拉加斯大使館的大樓。（Getty）

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府2019年承認委內瑞拉反對派人物瓜伊多（Juan Guaidó）為該國領導人後，馬杜羅政府隨即與美方斷絕外交關係。

美國當時撤回了駐加拉加斯大使館的外交官並暫停了大使館的運作，美方對委內瑞拉事務則改由在駐哥倫比亞大使館美國外交官團隊負責。