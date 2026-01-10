Goretti風暴席英法　強風降雪致數萬戶家庭斷電　交通大範圍延誤

名為「戈雷蒂」（Goretti）的風暴近日捲法國北部和英格蘭南部，帶來強風、暴雨和降雪，導致數萬戶家庭和企業斷電，居民更面臨大範圍交通延誤。英國氣象局表示，當地周末將迎來更寒冷天氣，目前英國大部分地區已發布冰雪黃色警報。



綜合外媒報道，據負責英國輸電網絡的英國國家電網公司（National Grid）稱，英格蘭西南部、中部地區和威爾斯共有超過5.7萬戶家庭斷電。蘇格蘭各地已有逾250所學校停課，部分學校已連續停課五天。

英國國家鐵路公司提醒全英民眾，出行前務必確認班次信息，因暴風雪已擾亂英格蘭、蘇格蘭及威爾斯地區的鐵路服務。伯明翰機場因積雪一度短暫關閉，現已恢復運作，但跑道作業規模有所縮減。

2026年1月9日，在英國蘇格蘭阿維莫爾（Aviemore）附近，一輛白色車因事故側翻在地。受「戈雷蒂」（Goretti）風暴影響，蘇格蘭正遭受嚴寒侵襲。 （Reuters）

法國國家電網營運商Enedis則表示，雖未出現重大損失報告，但目前仍有約32萬戶停電，多數停電情況集中於諾曼第（Normandy）地區。法國高速鐵路服務仍正常運行，相關部門表示巴黎機場航班受暴風雪影響程度輕微。