韓國多宗連環「炒車」涉30車致5死　事故疑與黑冰有關｜有片

據韓媒報道，1月10日（周六）上午，慶尚北道瑞山-永德高速公路發生多宗多車連環相撞事故，造成五人死亡。事故原因被認為是路面突然結冰，即所謂的「黑冰」。黑冰是當氣溫驟降，路面會形成了一層薄薄的、肉眼幾乎無法看見的冰層。



韓國媒體就高速公路發生多宗多車連環相撞的報道：

韓國《中央日報》引述警方和相關部門報道，10日上午6時10分左右，一輛9.5噸重的貨車在南尚州立交橋附近駛往永德方向時，為了閃避一輛停着的車輛而衝破護欄，墜入路面，導致司機當場死亡。貨車後方的七輛轎車亦發生碰撞，造成七人受傷。

大約一小時後，早上7時02分，在距離南尚州立交橋約一公里的對面車道上，又發生一宗九車連環相撞事故。據報道，那宗車禍是由於一輛轎車未能減速，撞上一輛拖車造成。警方稱，轎車上的四人全部罹難，另外有至少一人受傷。

另一宗事故中，一輛SUV在早上6時35分與一輛貨車相撞後，又撞上立交橋附近的護欄，隨後起火燃燒。

韓國YTN電視引述警方消息指，事故共涉及30架車輛。

報道指，當地警方仍在調查事故的確切原因，但初步懷疑黑冰是主要因素。事發地區當時下起小雨，尚州的氣溫驟降至攝氏零下2.4度，這些條件都有利於黑冰的形成。

據韓國高速公路公社稱，受黑冰影響的路面比一般路面濕滑約14倍，比積雪路面濕滑約6倍，因此黑冰是冬季重大交通事故的主要原因之一。