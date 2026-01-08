中國加強管制兩用物項對日本出口　日企關注　韓國憂受波及

中國商務部1月6日宣布加強兩用物項（即具有民事和軍事雙重用途的商品、軟體或技術）對日本出口管制，據日媒指，此引發日本企業警惕。韓國也擔憂此舉可能波及韓方生產線。



共同社1月8日指，據日本防衛產業相關人士表示，由於對中方該項措施缺乏足夠資訊，目前只能關注，若果措施涉及供應鏈，電池、二極體和磁石等物資採購可能面臨障礙。

據日本財務省貿易統計，來自中國的稀土佔其總進口量六成以上，廣泛用於高性能感測器等防衛裝備及汽車零件。日本汽車工業協會正就此事與中央政府合作推進稀土的穩定採購和確保能源供應的措施。

2024年10月12日，在青島舉行的第九屆中國先進材料產業博覽會上，一家參展商正在展示鎂稀土合金材料。 （GettyImages）

韓國政府8日召開產業供應鏈評估會議，據韓國廣播公司（KBS）報道，官員指出，韓中日三國供應鏈緊密相連，一國受到的衝擊有可能蔓延至其他兩國，業界認為雖然管制措施並非針對韓國，但考慮到中國出口原材料至日本、經加工後出口至韓國製造成品的供應鏈結構，日本生產若出問題，可能波及韓國相關進口與產業。

韓國政府表示，將以中國全球產量佔比較高的中重稀土為重點，研擬不同情境的應對方案，並將稀土供應鏈工作組擴大編制為工業安全供應鏈工作組，以迅速提供企業支援。