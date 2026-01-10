馬斯克近3小時訪談：中國將在AI運算領域遠超世界其他國家｜有片

「Moonshots」播客（Podcast）節目1月6日發布世界首富馬斯克（Elon Musk）與X獎基金創辦人戴曼迪斯（Peter Diamandis）、Link Ventures風險投資公司創始人布倫丁（Dave Blundin）近3小時對話影片。

馬斯克表示AI使世界正處於歷史上最具顛覆性的時期，其發展也正迅速成為地緣政治權力的新前沿。他認為目前中美兩國AI競賽中，雖然美國暫時處領先地位，但中國正以電力生產優勢、大力投資來縮小差距。他還稱中國可望在AI運算領域引領世界，也將「攻克晶片難題」。



「中國將在AI運算領域遠超世界其他國家」

儘管美國目前在創新領域佔據領先地位——這得益於其由新創公司、學術機構和資本組成的生態系統，但中國正在大力投資以縮小差距。

他強調這場AI競賽的走向將決定21世紀格局，而在AI領域領先的國家很可能掌控下一輪工業革命的標準、協議和經濟利益。

「中國將擁有比其他任何國家都更強大的實力，而且很可能擁有更多的晶片。」馬斯克補充道，「根據目前的趨勢，中國在AI運算方面將遠超越世界其他國家。」

中國在AI競賽中的優勢——電力規模

馬斯克表示，發電能力是AI系統擴展規模的限制因素，而中國在AI競賽中的決定性優勢在於其電力生產規模。他估計到2026年，中國的電力產量將達到美國的近三倍，使其有能力支援高耗能的AI資料中心。

儘管美國致力於限制中國獲取先進半導體，但馬斯克認為這些限制隨時間推移可能影響減弱。他表示，中國終將「攻克晶片技術」，且晶片性能的前沿領域存在邊際效益遞減，即便沒有最先進的設計，中國也可能更容易迎頭趕上。

傳統產業崗位流失不可避免

訪談並提及AI對社會經濟、就業的影響。馬斯克先前就曾提過一個概念：在一個機械人勞動力豐富且成本低廉的世界裏，就業與生存之間的傳統連結或許需要被打破。他預測生產力將大幅提升，進而創造一個商品和服務價格極為低廉的富足時代。

馬斯克並沒有迴避這種轉變的顛覆性，他承認傳統的工作結構將被徹底顛覆，但他同時認為雖然傳統產業的崗位流失不可避免，但新的產業和機會將會湧現，尤其是在AI維護、太空探索和先進製造業等領域。

馬斯克還區分「全民基本收入」與他所稱的「全民高收入」，理論上自動化生產力所創造的財富足以讓每個人享有高生活水準。但他稱，真正的挑戰在於轉型期——當經濟從人力勞動主導轉向機械勞動主導時，如何應對社會出現的磨擦。