特朗普再向明尼蘇達州出招　繼派2000人執法後　農業部停聯邦撥款

美國特朗普政府再向明尼蘇達州「下手」，繼1月初派逾2000名移民及海關執法局（ICE）到該州執法後，美國農業部（USDA）1月10日宣布將暫停對明尼蘇達州的聯邦撥款，原因是該州爆出的社會福利救濟金欺詐案。



據《紐約郵報》指，該筆撥款的金額為近1.3億美元（約10億港元）。

為何是明尼蘇達州？

明尼蘇達州近來正深陷索馬里社區欺詐救濟金案的漩渦中，這些案件涉及濫用州政府關於社會安全網計劃的撥款，總統特朗普（Donald Trump）藉此抨擊明尼蘇達州是「洗錢欺詐活動的中心」，並表示應該將索馬里裔犯罪分子「遣返回原籍」。

至1月6日，美國國土安全部派超過2,000名移民及海關執法局（ICE）人員到明尼蘇達州，執行國土安全部規模最大的行動，針對無證移民，特別是索馬里裔。至這次農業部決定將暫停對明尼蘇達州的聯邦撥款。

2026年1月5日，美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）在州議會大廈宣布不再尋求連任後，向記者發表講話。（Reuters）

明尼蘇達州的州長為民主黨籍的沃爾茲（Tim Walz），該州屬於民主黨主導的藍州，美國國家廣播公司（NBC）指，在數週以來，特朗普及其盟友升級對明尼蘇達州及沃爾茲的「關注」，對於為何特朗普如此執著於明尼蘇達州，原因未明，但一些地方官員、分析師認為這是特朗普長期以來一直試圖贏得這個藍州，也有不少人認為特朗普此舉部份原因是出於他對深藍城市移民政策的不滿。