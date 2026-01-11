ICE探員致命槍擊引發全美抗議 明尼阿波利斯數萬人上街
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭周六（1月10日）有數萬人聚集，抗議執法人員槍殺一名女子的事件。
美國移民及海關執法局（ICE）探員1月7日開槍擊斃37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發全國範圍大規模抗議。數萬名示威者在明尼阿波利斯市遊行，要求廢除ICE及為死者尋求公義。
古德是當地監察ICE行動的社區網絡義工。明尼蘇達州官員指槍擊不當，稱旁觀者影片顯示其車輛在探員開火時正轉向離去。國土安全部（DHS） 則堅持探員屬自衛，稱古德曾駕車駛向探員。
事件發生後，全美有超過1000場以「ICE Out For Good」為標題的集會，反對者高喊「ICE必須消失」和「不要有法西斯美國」，目前29人被捕。
約2000名聯邦探員被派駐至明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區，執行DHS所稱史上最大規模行動。
明尼蘇達女子遭ICE擊斃 涉事探員手機影片近距離還原始末｜有片劉暢｜當ICE街頭射殺美國公民成為特朗普時代的「新常態」明尼蘇達女子遭ICE擊斃 紐約市長指是謀殺 涉事探員曾執法遇襲明尼蘇達女子遭ICE擊斃掀示威 州政府批FBI全面接手案件終止合作