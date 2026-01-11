ICE探員致命槍擊引發全美抗議　明尼阿波利斯數萬人上街

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）街頭周六（1月10日）有數萬人聚集，抗議執法人員槍殺一名女子的事件。



美國移民及海關執法局（ICE）探員1月7日開槍擊斃37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發全國範圍大規模抗議。數萬名示威者在明尼阿波利斯市遊行，要求廢除ICE及為死者尋求公義。

2026年1月10日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，美國移民及海關執法局（ICE）人員槍殺古德（Renee Nicole Good），抗議加強移民執法，民眾遊行。（Reuters）

古德是當地監察ICE行動的社區網絡義工。明尼蘇達州官員指槍擊不當，稱旁觀者影片顯示其車輛在探員開火時正轉向離去。國土安全部（DHS） 則堅持探員屬自衛，稱古德曾駕車駛向探員。

事件發生後，全美有超過1000場以「ICE Out For Good」為標題的集會，反對者高喊「ICE必須消失」和「不要有法西斯美國」，目前29人被捕。

2026年1月10日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，美國移民及海關執法局（ICE）人員槍殺古德後，大批民眾上街抗議當局加強移民執法。（Reuters）

約2000名聯邦探員被派駐至明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區，執行DHS所稱史上最大規模行動。