委內瑞拉代理總統稱全力營救馬杜羅夫婦 籲國民團結一致
撰文：官祿倡
出版：更新：
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）1月10日表示，會全力營救之前遭美軍捉走的總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，強調美國舉動是犯下罪行，將成為兩國關係史上的污點，呼籲委內瑞拉人民團結一致。
羅德里格斯在周六播出的全國電視講話中指出，全國團結對實現「營救」馬杜羅夫婦的目標至關重要，「我們一定會把他救回」。
她還要求美國尊重委內瑞拉及加勒比地區人民的和平意願，而委內瑞拉正在推進明確的治國方略，強調委內瑞拉不存在不確定性，「這裏由委內瑞拉人民作主，這裏只有一個政府——馬杜羅總統的政府。讓我們繼續團結前行，捍衛和平」。
馬杜羅1月3日遭美軍捉走送至美國紐約，兩人5日首次出庭，否認美國檢方提出指控。馬杜羅兒子、國會議員圭拉（Nicolas Maduro Guerra）周六指，在美被控制的父親狀態良好。
