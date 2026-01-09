薩克斯：美國入侵委內瑞拉標誌全球失序時代來臨

編按：新年伊始，美國特朗普政府1月3日對委內瑞拉發起「絕對決心」軍事行動，美軍特種部隊擄走總統馬杜羅及夫人，指責其干犯「毒品恐怖主義」等罪名，還押於紐約候訊。美國著名經濟學家、哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯（Jeffrey Sachs）在2026年1月5日向聯合國安理會通報委內瑞拉局勢。以下為全文翻譯：



主席先生，

親愛的安全理事會各位成員：

今天安理會面臨的問題並非委內瑞拉政府的本質。問題在於，任何會員國是否有權以武力、脅迫或經濟封鎖的方式，決定委內瑞拉的政治前途或控制其內政。

這個問題直接關係到《聯合國憲章》第二條第四款，該款禁止以武力威脅或使用武力侵害任何國家的領土完整或政治獨立。

安理會必須決定是否維持或放棄這項禁令。放棄這項禁令將帶來極為嚴重的後果。

背景和概況

自1947年以來，美國的外交政策一再使用武力、秘密行動和政治操縱手段來促成他國政權更迭。這在歷史記錄中都有詳實的記載。在其著作《隱藏政權更迭》（Covert Regime Change, 2018）中，政治學家林賽·奧羅克（Lindsey O’Rourke）記錄了僅在1947年至1989年間，美國就曾嘗試進行70次政權更迭行動。

這些做法並未隨著冷戰的結束而終止。自1989年以來，美國未經安理會授權實施的重大政權更迭行動中，影響最為深遠的包括：伊拉克（2003年）、利比亞（2011年）、敘利亞（自2011年起）、宏都拉斯（2009年）、烏克蘭（2014年）以及委內瑞拉（自2002年）。

這些行動手段早已為人所知，並有據可查。它們包括公開戰爭；秘密情報行動；煽動動亂；支持武裝團體；操縱大眾媒體和社群媒體；賄賂軍政官員；定點清除；假旗行動（False-flag operations）；以及旨在摧毀平民生活的經濟戰。

這些措施違反了《聯合國憲章》，通常會導致持續不斷的暴力、致命衝突、政治動盪以及平民百姓的深重苦難。

委內瑞拉案例

美國近期在委內瑞拉問題上的記錄昭然若揭。

2002年4月，美國知曉、並批准了一場針對委內瑞拉政府的未遂政變。

在2010年代，美國資助了積極參與反政府抗議活動的民間團體，尤其是在2014年。當委內瑞拉政府鎮壓抗議活動時，美國隨即實施了一系列制裁。 2015年，奧巴馬總統（Barack Obama）宣布委內瑞拉「對美國國家安全和外交政策構成異常且特殊的威脅」(an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States)。

2017年，在聯合國大會期間與拉丁美洲領導人共進晚餐時，特朗普總統公開討論了美國入侵委內瑞拉推翻其政府的可能性。

2017年至2020年間，美國對委內瑞拉國家石油公司實施了全面制裁。 2016年至2020年間，委內瑞拉石油產量下降了75%，人均實際GDP（以購買力平價計算）下降了62%。

聯合國大會曾多次以壓倒性多數投票反對此類單邊強制措施。根據國際法，只有安全理事會才有權實施此類制裁。

2019年1月23日，美國單方面承認瓜伊多（Juan Guaidó）為委內瑞拉「臨時總統」，並於2019年1月28日凍結了委內瑞拉在海外持有的約70億美元主權資產，同時賦予瓜伊多對部分資產的控制權。

這些行動是美國持續​​20餘年的政權更迭計劃的一部分。

美國近期在全球的行動升級

過去一年，美國在七個國家發動了轟炸行動，這些行動均未經安理會授權，也並非依據《聯合國憲章》進行合法自衛。目標國家包括伊朗、伊拉克、奈及利亞、索馬利亞、敘利亞、也門，以及現在的委內瑞拉。

過去一個月，特朗普總統直接威脅至少六個聯合國成員國，包括哥倫比亞、丹麥、伊朗、墨西哥、奈及利亞，當然還有委內瑞拉。這些威脅概述在本聲明附件一。

今日的利害關係

安理會成員沒被要求審判馬杜羅。

他們也毋用評估美國近期對委內瑞拉的襲擊以及持續的海上封鎖，究竟是帶來自由還是導致征服。

安理會成員的職責是捍衛國際法，特別是《聯合國憲章》。

米爾斯海默（ohn Mearsheimer）最為精闢地闡述了現實主義國際關係學派的觀點，該學派準確地將國際無政府狀態描述為「大國政治的悲劇」。因此，現實主義是對地緣政治的描述，而非和平的解決方案。本身的結論是：國際無政府狀態會導致悲劇。

第一次世界大戰結束後，為了運用國際法來結束這場悲劇，國際聯盟應運而生。然而，在1930年代，世界主要國家未能捍衛國際法，導致全球戰爭再次爆發。

聯合國正是從這場災難中誕生的，它是人類第二次為維護國際法所做的偉大努力，旨在使國際法凌駕於無政府狀態之上。正如《聯合國憲章》所言，聯合國的成立是為了「使後代免於戰爭的禍患，戰爭在我們有生之年已兩次給人類帶來難以言喻的悲痛」。

鑑於我們已身處核子時代，失敗絕不能重演。人類將走向滅亡。沒有第三次機會。

安全理事會應採取的措施

為履行《聯合國憲章》賦予的職責，安全理事會應立即確認以下行動：

1. 美國應立即停止對委內瑞拉的一切明示或暗示的威脅或武力使用。

2. 美國應終止其在未經安全理事會授權的情況下實施的海上封鎖及所有相關強制軍事措施。

3. 美國應立即從委內瑞拉境內及週邊撤出其軍事力量，包括為脅迫目的而部署的情報、海軍、空軍及其他前沿部署力量。

4. 委內瑞拉應遵守《聯合國憲章》和《世界人權宣言》所保護的各項人權。

5. 秘書長應立即任命一名特使，負責與委內瑞拉和國際相關利益相關者接洽，並在十四日內向安全理事會提交符合《聯合國憲章》的建議報告。安全理事會應繼續緊急處理此事。

6. 所有會員國應嚴格遵守《聯合國憲章》，避免在安全理事會權限之外採取單方面威脅、脅迫措施或武裝行動。

結語

主席先生，各位尊敬的議員，

和平與人類的存亡取決於《聯合國憲章》能否繼續作為國際法的鮮活文件發揮作用，還是會逐漸失去效力，最終淪為無關緊要之物。

這就是今天擺在安理會面前的選擇。

謝謝。