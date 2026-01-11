英媒：特朗普傳要求軍方制定入侵格陵蘭計劃　疑繞過國會退出北約

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）覬覦格陵蘭（Greenland）多時，有英國傳媒引述消息人士報道，特朗普已下令特種部隊指揮官制定入侵當地的計劃，但遭遇軍方高層抵制。



據《星期日郵報》（The Mail on Sunday）1月11日報道，在成功抓捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）後，以政治顧問米勒（Stephen Miller）為首的鷹派主張迅速行動，冀搶在中俄之前控制格陵蘭。

特朗普已要求聯合特種作戰司令部（JSOC）準備入侵計畫，但參謀長聯席會議以該計畫違法且國會不會支持為由抵制。

2025年3月28日，格陵蘭：美國副總統萬斯（JD Vance）視察了美軍位於該地的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（Reuters）

英國外交官分析認為，特朗普此舉意在於今年中期選舉前轉移民眾對經濟表現的視線。一份外交電報描述，若特朗普以武力或政治脅迫切斷格陵蘭與丹麥的聯繫，最壤情況可能導致「北約從內部瓦解」。

電報稱：「出於國內政治考量，川普可以先從升級情境開始，然後轉向妥協方案。」

電報補充：「一些歐洲官員懷疑這才是川普周圍強硬MAGA派系的真正目的。由於國會不允許川普退出北約，佔領格陵蘭可能迫使歐洲人放棄北約。如果特朗普想結束北約，這可能是最方便的方式。」