特朗普覬覦格陵蘭　當地議會5政黨發聯合聲明：不想成為美國人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日談及丹麥自治領格陵蘭（Greenland）時，稱美國必須擁有該島，並指或會為此而採「強硬手段」。對此，格陵蘭議會所有政黨的領袖同日發聯合聲明，強調格陵蘭人不想成為美國人。



格陵蘭民主黨、「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit）、Siumut黨、Atassut黨及Naleraq黨的領袖9日發聯合聲明，稱他們希望美國停止對格陵蘭的蔑視，強調：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們只想成為格陵蘭人。」

格陵蘭自治政府總理在社交媒體發布聲明：

他們指出，格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定，並以國際法和丹麥《自治法》為基礎，任何其他國家都無權干涉。

特朗普同日在白宮與石油企業高層會面時稱，美國必須取得對格陵蘭的所有權，以防止中國或俄羅斯在未來佔領它，並打趣說：「我希望能夠輕鬆達成協議，但如果不能，我們就只能採取強硬手段。」

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

路透社早前引述4位知情人士，美國官員曾討論向格陵蘭居民一次性支付一筆款項，以此說服他們讓格陵蘭脫離丹麥，從而加入美國。