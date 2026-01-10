特朗普稱美國必須獲得格陵蘭　防止中國或俄羅斯佔領

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日（周五）表示，美國必須擁有格陵蘭（Greenland），以防止中國或俄羅斯在未來佔領它。



據《路透社》報道，特朗普在白宮與石油企業高層會面時表示：「不管他們是否願意，我們都會向格陵蘭採取行動。因為如果我們不採取行動，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們絕不會允許俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

特朗普指，美國必須獲得格陵蘭島的控制權。儘管根據1951年的一項協議，美國已經在島上駐軍，但此類協議並不足以保障格陵蘭島的安全。這座擁有57,000人口的島嶼現時是丹麥的自治領土。

特朗普強調：「你要捍衛的是所有權，而不是租約。我們必須捍衛格陵蘭。如果我們不採取行動，中國或俄羅斯就會這麼做。」

特朗普又提到，如果他無法「輕鬆」達成協議獲得格陵蘭，那麼他將不得不「採取強硬手段」。

特朗普打趣說：「我希望能夠輕鬆達成協議，但如果不能，我們就只能採取強硬手段。順便說一句，我也是丹麥的粉絲。我必須告訴你們，他們對我非常友好。我是他們的忠實擁躉。」

當被問到近日有報道稱美國正考慮向格陵蘭人「派錢」以說服他們加入美國時，特朗普則表示：「我目前還沒有談到向格陵蘭付款的問題。」

特朗普和白宮官員近來一直在討論各種獲取格陵蘭的計劃，包括可能動用美軍，以及向格陵蘭島居民發放一次性支付款項，以此來說服他們脫離丹麥加入美國。

據美媒同日報道，格陵蘭和丹麥駐美大使8日（周四）曾與白宮官員會面。格陵蘭不論是公開和私下都堅稱其不對外出售。

2026年1月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與石油業高層會面。（Reuters）

報道引述知情外交官，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Møller Sørensen）和格陵蘭駐美代表伊斯博塞森（Jacob Isbosethsen）與特朗普的顧問舉行會晤。