格陵蘭豪賭：揭秘特朗普對美國「最偉大總統」的追逐

當特朗普（Donald Trump）總統持續高喊「讓美國再次偉大」時，另一重核心訴求已然清晰——他要成為美國「最偉大的總統」，甚至沒有之一。而拿下丹麥的自治領地格陵蘭（Greenland），對特朗普而言，既是必須完成的使命，更是奠定其美國歷史「最偉大總統」的關鍵基石。

歐洲越來越多的人相信特朗普拿下格陵蘭島的決心堅如磐石，勢在必得。這不僅是一場改寫美國曆史的地緣政治豪賭，更是一場將特朗普推向「最偉大總統」之列的戰略藍圖。從資源爭奪到國家安全，從歐洲虛弱到重塑盟友關係，特朗普的格陵蘭計劃背後，隱藏着多重戰略野心。

特朗普對格陵蘭島的執着，絕非一時心血來潮。從私人層面看，這關乎其政治遺產的打造——在卸任後鞏固自身地位。從國家層面看，格陵蘭的價值遠超其貧瘠表象，地下藴藏的稀土、石油等資源對美國戰略產業至關重要。拿下格陵蘭島意味着打通美國東北方向北極航道的關鍵節點，與阿拉斯加形成戰略呼應，進一步完善美國的北極屏障。

當前時機堪稱「完美」 。歐洲深陷內部困境，價值觀爭論、經濟壓力與社會凝聚力問題並存，其防務對美國的依賴達到歷史高位，這大大降低了美國行動可能面臨的實質性阻力。

若美國拿下格陵蘭島（面積216.6萬平方公里）這堪比美國曆史上兩次里程碑式的領土拓展——1803年托馬斯•傑佛遜（Thomas Jefferson）總統以1500萬美元完成路易斯安那購地（Louisiana Purchase），使美國領土擴大近一倍；1867年安德魯•約翰遜（Andrew Johnson）政府以720萬美元收購阿拉斯加，為美國帶來海量資源與北極戰略縱深。

這兩位總統均因重塑美國地緣格局躋身偉大總統行列。如今，特朗普若以戰略手段取得格陵蘭，其歷史意義毫不遜色——在國家層面，這意味着美國徹底掌控北極咽喉；在政治層面，這將是「特朗普主義」地緣戰略的巔峰實踐，足以讓他與歷史上的偉人總統並肩。

此舉不僅能夠打破現代領土擴張的禁忌，更將彰顯其戰略魄力。「最偉大總統」的歷史定位，也會為其卸任後構築強大的政治護身符。

特朗普揚言美國要收購格陵蘭島。（Reuters）

可以預見，特朗普的視野可能不會止步於格陵蘭。從控制全球航運命脈巴拿馬運河，到強化在哥倫比亞等地的區域影響力，其戰略邏輯可能延伸至整個美洲。這不是傳統的領土擴張，而是以美國實力重新定義地緣秩序的新玩法。當歐洲陷入內耗與虛弱，特朗普的格陵蘭決策，或許正被他視為美國再度偉大的關鍵一步。

當然，特朗普也不會忘記加拿大。倘若這一構想成為現實，加拿大成功併入美國，一個國土面積最大、經濟實力與軍事力量均無可匹敵的終極超級大國將隨之誕生。