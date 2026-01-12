內塔尼亞胡：以方正密切關注伊朗局勢發展

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在一場政府會議上說，以方正密切關注伊朗局勢發展。



新華社引述《以色列時報》報導，內塔尼亞胡星期天（1月11日）下午召集高級顧問和多名部長進行安全議題磋商。以色列安全內閣定於13日舉行全體會議。

多家美國媒體報導，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）前一天同內塔尼亞胡通話。多名知情人士向這些媒體透露，魯比奧和內塔尼亞胡在通話中討論了伊朗局勢、敘利亞局勢和加沙「和平協議」。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前同內塔尼亞胡通話，討論了伊朗局勢、敘利亞局勢和加沙「和平協議」。（Reuters）

《華爾街日報》11日引述多名美國官員的話稱，美國總統特朗普（Donald Trump）預計13日聽取高級官員關於伊朗的具體方案簡報。報導稱，13日的會議將討論美國可能對伊朗採取的下一步措施，包括軍事打擊、對伊朗軍事和民用目標部署秘密網路武器、對伊朗政府實施更多制裁，以及加強對伊朗反政府線上資訊源的支援。

與此同時，伊朗警告，如果美國對德黑蘭發動任何襲擊，以色列以及美國在中東地區的軍事基地將成為它反擊的「合法目標」。消息人士透露，隨着伊朗反政府示威越演越烈，以色列正對美國可能干預保持高度警惕。

伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf ）11日說，如果美國對伊朗發動打擊，伊朗將把以色列以及美國在中東地區的軍事基地視為「合法目標」予以還擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

