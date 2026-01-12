鮑威爾遭美國司法部威脅刑事調查　朝野揚言反對特朗普提名人選

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）1月11日證實收到司法部的大陪審團傳票，威脅就他去年6月就聯儲局翻新工程問題在參議院的作供進行刑事調查。他形容事件是特朗普（Donald Trump，又譯川普）不滿聯儲局沒按他要求減息的政治藉口，而共和民主兩黨參議員則揚言，反對任何特朗普提名接替鮑威爾的人選。



今次是史上首次有聯儲局主席可能面臨刑事調查，鮑威爾形容是史無前例，認為自己惹官非是因為拒絕特朗普的減息要求而起。特朗普接受全國廣播公司（NBC）訪問時則表示，自己對司法部的行動全不知情。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，指著一份文件，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）正核實文件上的數字。（Reuters）

事件引起朝野關注，參議院銀行委員會的共和黨成員蒂利斯（Thom Tillis）批評針對鮑威爾的行動，他認為，現在應該沒有人質疑特朗普政府的顧問是否積極推動終結聯儲局的獨立性質，並指司法部的獨立及可信程度成疑。

蒂利斯稱，直到解決有關司法問題前，他將反對任何由特朗普提出的接替鮑威爾人選。

圖為2025年6月29日，共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）闡述為何反對特朗普總統（Donald Trump）提出的「大而美」法案。（X@SenThomTillis）

另一位參議院銀行委員會成員、民主黨的沃倫（Elizabeth Warren）亦表示，特朗普致力趕走鮑威爾，以安排傀儡實現接管聯儲局的大計，形容特朗普與億萬富豪一同像獨裁者般濫用司法部，因此委員會及參議院不應處理包括聯儲局主席在內的特朗普提名的聯儲局人選。