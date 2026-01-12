洛杉磯反伊朗政權示威　貨車衝擊人群至少2傷　司機被捕｜有片

美國洛杉磯1月11日發生貨車衝撞人群事件，至少2人受傷，涉事司機已被捕，目前身分未明，案件正在調查中。



綜合外媒報道，事發當日下午，有示威者身披象徵巴列維王朝（Pahlavi）的獅子太陽旗幟，走上街頭反對由最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）主導的伊朗現政府。警方指貨車當時衝撞大約有3000人參加的集會現場，並且車身兩側均寫有支持伊朗政權（pro-Iranian regime）與反伊朗政權（anti-Iranian regime）的標語。

根據現場影片可見，貨車一側寫有「不要國王。不要現政權。美國勿重現1953年政變。不要毛拉（即伊斯蘭學者）。（NO SHAH. NO REGIME. USA: DON’T REPEAT 1953. NO MULLAH）」的標語。而示威者在事件發生後圍堵貨車，現場一度混亂，有報道指涉事司機被從駕駛室拖出並遭毆打。

伊朗多個城市在去年末爆發反現任政府示威，迄今已延燒全國，有示威者批評最高精神領袖哈梅內伊是獨裁者，也有聲音主張被伊朗前任最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）推翻的巴列維王朝復辟。