丹麥首相稱面臨「命運時刻」　譴責特朗普威脅接管格陵蘭背棄北約

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周日（1月11日）表示，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅接管格陵蘭（Greenland）之際，丹麥正處於一個「命運時刻」與「十字路口」。並指責美國此舉可能背棄北約聯盟。



據《衛報》（The Guardian）報道，弗雷澤里克森在周日的政治集會上指出，若美國威脅一個盟友並背棄北約合作，「一切將停擺」。此前特朗普於上週稱將對格陵蘭採取行動，並拒絕排除使用武力。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 聯合該國四大政黨領袖發表聲明強調：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們要成為格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定。」

圖為2025年4月3日，丹麥首相弗雷德里克森於格陵蘭努克附近水域，與北極司令部指揮官安德森（Soeren Andersen）在國防檢查船「瓦德德倫號」上交談。（Reuters）

丹麥與格陵蘭外交部長預計將於本週與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio） 會面。弗雷澤里克森透露，自一年前通話後，她未再與特朗普討論格陵蘭問題，但丹麥正盡力堅持立場。