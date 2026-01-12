丹麥首相稱面臨「命運時刻」 譴責特朗普威脅接管格陵蘭背棄北約
撰文：韓學敏
丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周日（1月11日）表示，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅接管格陵蘭（Greenland）之際，丹麥正處於一個「命運時刻」與「十字路口」。並指責美國此舉可能背棄北約聯盟。
據《衛報》（The Guardian）報道，弗雷澤里克森在周日的政治集會上指出，若美國威脅一個盟友並背棄北約合作，「一切將停擺」。此前特朗普於上週稱將對格陵蘭採取行動，並拒絕排除使用武力。
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 聯合該國四大政黨領袖發表聲明強調：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們要成為格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定。」
丹麥與格陵蘭外交部長預計將於本週與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio） 會面。弗雷澤里克森透露，自一年前通話後，她未再與特朗普討論格陵蘭問題，但丹麥正盡力堅持立場。
